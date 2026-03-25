Samsung lanza en España sus móviles más esperados: así son los nuevos Galaxy A37 y A57 que incorporan avances en IA

Los móviles de la serie Galaxy A de Samsung son de los más esperados y más vendidos en España. La compañía acaba de darles motivos para seguir siéndolo: ha anunciado el lanzamiento de los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G.

Los nuevos Samsung Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, que aterrizan en España el 10 de abril con One UI 8.5 a bordo y precio por confirmar, ponen al alcance las últimas innovaciones móviles de la compañía, entre las que se incluyen la mejorada tecnología Inteligencia Alucinante.

A la cabeza de la gama se encuentra Galaxy A57 5G, que presenta un diseño más delgado y refinado y capacidades mejoradas impulsadas por IA que lo convierten en el dispositivo más potente de la serie Galaxy A hasta la fecha.

Avances en IA

Los nuevos Samsung Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G llegan con Inteligencia Alucinante, un conjunto de funciones de IA pensadas para facilitar la productividad y la creatividad sin necesidad de ser un experto.

Entre las novedades más destacadas está la Transcripción de voz, integrada en la app Grabadora, que transcribe y traduce automáticamente reuniones, clases o llamadas.

El Samsung Galaxy A57 5G. Samsung El Androide Libre

La Selección con IA también se renueva: ahora se activa con una pulsación larga en el panel lateral y permite extraer texto o mover imágenes directamente a Samsung Notas o al Editor de fotos mediante arrastrar y soltar.

A esto se suma Circle to Search de Google, que incorpora reconocimiento de múltiples objetos en una sola búsqueda, ideal para identificar looks completos o grupos de productos de un vistazo.

En edición fotográfica, el Borrador de objetos mejora sus resultados para eliminar elementos no deseados de forma más natural, mientras que el Galaxy A57 5G añade además Mejor cara (compatible con el modo ráfaga) y Recorte automático para vídeo. En cuanto a los asistentes, Bixby y Gemini están presentes para controlar el dispositivo mediante lenguaje natural y gestionar tareas entre aplicaciones.

Cámaras y rendimiento

Los nuevos Samsung Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G también incluyen un sistema de triple cámara con sensor principal de 50 megapíxeles, gran angular y macro de 5 MP.

Mientras que el Galaxy A57 5G da un paso más con procesamiento de imagen avanzado que potencia el contraste, equilibra los colores y aumenta la velocidad de disparo para capturar momentos fugaces sin sacrificar nitidez.

El Samsung Galaxy A37 5G. Samsung El Androide Libre

El Galaxy A57 5G estrena el diseño más delgado y ligero de la serie hasta la fecha, con acabado brillante y módulo de cámara triple como elemento diferenciador estético. Bajo la carcasa, CPU, GPU y NPU mejoradas garantizan un rendimiento fluido para streaming, multitarea y creación de contenido.

La batería de 5.000 mAh promete hasta dos días de autonomía y viene con carga Super Fast Charging 2.0 que lleva el móvil al 60% en apenas 30 minutos. También cuenta con una pantalla Super AMOLED+ con Vision Booster y una cámara de vapor un 13% más grande.

Los dos teléfonos cuentan con certificación IP68, por lo que aguantan salpicaduras, lluvia y polvo sin problema. En seguridad, Samsung incorpora Knox Vault con protección basada en hardware, junto a funciones como el Bloqueador automático o Protección contra robos.

Una de las apuestas más relevantes es el soporte a largo plazo: Samsung garantiza seis generaciones de actualizaciones de Android y One UI, más seis años de parches de seguridad, lo que convierte a estos modelos en una inversión sólida a largo plazo.