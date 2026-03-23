El fin de OnePlus en España está cerca según la última filtración: "no son buenas noticias para los consumidores"

El futuro de OnePlus vuelve a estar en duda, por segunda vez en tres meses. El 2026 ya empezó con OnePlus negando oficialmente unas "falsas afirmaciones" sobre su cierre, y ahora estos rumores han vuelto a ganar fuerza.

En esta ocasión, la predicción llega de Yogesh Brar, todo un habitual en lo que respecta a marcas chinas de smartphones y que suele publicar información de manera anticipada, así que su último mensaje en la red social X tiene mucho peso.

Según Brar, OnePlus "va a cerrar en mercados globales selectos" y aunque no ha publicado la lista de países afectados, sí que ha lamentado que "no son buenas noticias para los consumidores" de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.

Por lo tanto, OnePlus eliminaría su presencia en esas regiones, pero la buena noticia es que la marca no desaparecerá y se seguirá usando en varios mercados.

Para empezar, las operaciones de OnePlus en China no se verán afectadas, y por lo tanto, podemos esperar que no haya cambios en futuros lanzamientos como el OnePlus 16 pese a que puedan competir contra OPPO y realme como ha ocurrido hasta ahora.

Además, la filtración asegura que India seguirá recibiendo dispositivos de OnePlus, aunque su estrategia cambiará y se centrará "principalmente" en dispositivos de gama baja y media, donde la marca puede obtener más ventas y beneficios frente a los dispositivos de gama alta.

OnePlus is shutting down in select Global markets..



China business will stay unaffected.



India market will mostly get budget & mid-range products



(Not a good news for US, UK & EU customers) — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 23, 2026

De confirmarse, este puede ser un duro golpe para los consumidores que busquen smartphones con una buena relación calidad/precio. Aunque OnePlus ha cambiado mucho respecto a sus inicios, en los últimos años parecía haber recuperado el espíritu original con lanzamientos como el OnePlus 15.

De hecho, esta decisión sería una sorpresa teniendo en cuenta la reciente apuesta de OnePlus por el mercado global que hizo que el mencionado OnePlus 15 llegase a España apenas unas semanas después de su lanzamiento original en China, cuando los fabricantes chinos normalmente esperan varios meses para un lanzamiento global.

OnePlus también adoptó recientemente un "cambio de filosofía" en un intento de distanciarse de sus marcas hermanas y de otros fabricantes chinos, apostando por el rendimiento y el 'hardware' más potente frente a la experiencia más 'premium' que ofrece OPPO.

Sin embargo, desde entonces la situación del mercado ha cambiado mucho, lo que puede haber motivado esta decisión de centrarse en China e India. El aumento de costes de producción probablemente será la principal motivación tras este cambio, aunque también es posible que se deba a una mayor presencia de OPPO en el mercado global; recordemos que OnePlus y realme ahora son subdivisiones que dependen de OPPO, por lo que es comprensible que la competencia directa ya no sea algo tan aceptable como antes.

En declaraciones a EL ESPAÑOL - El Androide Libre, un representante de OnePlus ha repetido el mensaje del pasado mes de enero, afirmando que "Las operaciones comerciales existentes de OnePlus Europa continúan desarrollándose con normalidad." y lanzando un mensaje de tranquilidad a los consumidores prometiendo que "Están plenamente garantizados el servicio postventa, las actualizaciones de software y el compromiso con los derechos de los usuarios."