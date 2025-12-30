Los Galaxy S26 y S26 Ultra se dejan ver en modelos 3D confirmando su diseño pero con un curioso cambio estético

Pese a que se espera una renovación algo continuista, la expectación por el próximo buque insignia de Samsung sigue creciendo en España.

A medida que nos acercamos al lanzamiento oficial, que se especula podría ser en marzo de 2026, las filtraciones se vuelven más detalladas y tangibles, ofreciendo una visión clara de lo que podemos esperar.

Recientemente, han aparecido en la red imágenes y vídeos que muestran unidades ficticias (conocidas como "dummy units") de los modelos Galaxy S26 y Galaxy S26 Ultra, arrojando luz sobre las decisiones estéticas que la compañía surcoreana ha tomado para su próxima generación de dispositivos móviles.

Estas nuevas revelaciones provienen de una fuente habitual en el mundo de la tecnología, el leaker conocido OnLeaks, quien ha compartido en X fotos y un vídeo.

En estas publicaciones se pueden apreciar las maquetas físicas que generalmente se utilizan para que los fabricantes de fundas y accesorios preparen sus productos antes del anuncio oficial.

Lo que hace especial a esta filtración es que nos permite ver cómo incide la luz sobre el diseño y cómo se comparan los tamaños y acabados en un entorno tridimensional, algo que los renders digitales a veces no logran transmitir con total fidelidad.

Entre los detalles más destacados que se han podido observar en estas unidades de demostración, encontramos variaciones interesantes en la paleta de colores y el acabado del módulo de cámaras.

Se mantiene una línea de diseño continuista respecto a las generaciones anteriores, pero con refinamientos sutiles. El cambio más notorio reside en el módulo de la cámara de los modelos blancos, que ahora presenta un acabado plateado en lugar de coincidir con el color del chasis.

Este último punto ha generado bastante conversación entre los analistas. En filtraciones previas, se asumía que la "isla" de la cámara mantendría el mismo color que el resto del cuerpo del teléfono, ofreciendo una estética monocolor y uniforme.

Sin embargo, las unidades ficticias muestran un contraste metálico plateado en las versiones blancas, lo que podría indicar un cambio de dirección hacia un diseño más industrial o bitono para resaltar las capacidades fotográficas del dispositivo.

Por su parte, la versión negra del modelo Ultra mantiene la coherencia con un módulo de cámara también negro, preservando la elegancia sobria que caracteriza a la gama alta.

Maquetas de los Galaxy S26 Series El Androide Libre

Más allá de la estética, estas filtraciones visuales llegan acompañadas de rumores sobre el hardware interno que potenciará estos terminales. Se especula que la serie Galaxy S26 podría integrar el nuevo procesador Exynos 2600, el cual sería el primero en utilizar la tecnología de GPU RDNA4 de AMD.

Esto promete un salto cualitativo en el rendimiento gráfico, especialmente para los videojuegos móviles, un sector que no para de crecer.

Además, se habla de mejoras significativas en la conectividad satelital y la posibilidad de que la aplicación de cámara nativa capture fotos de 24 Mpx por defecto.

Habrá que esperar al lanzamiento de este S26 Ultra y de los nuevos Ultra de VIVO y Xiaomi para confirmar si Samsung tiene que acelerar sus mejoras (más allá de una ligera subida de la capacidad de la batería) para que sus rivales directos no le superen.