David Calvo, técnico de reparar móviles: "Si tu smartphone se moja, jamás lo dejes en arroz y lo pongas a cargar después"

En España los usuarios cada vez valoran más la resistencia en sus móviles, porque cada vez se cambian al cabo de más tiempo, aunque en parte eso implique pagar un poco más a la hora de comprar un móvil nuevo. Una de las principales características que se valoran es la resistencia al agua y a los líquidos, ya que es común perder un móvil por haberlo sumergido, voluntaria o accidentalmente.

Esta situación, que es muy común, puede acabar con el usuario teniendo que comprar un móvil nuevo o simplemente reparando el suyo. Y hay ciertas acciones que facilitan que la reparación sea posible y, además, que no sea cara. En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos hablado con David Calvo, técnico en reparación de móviles en MovilSolution.

Este experto nos indica qué es lo que debemos hacer cuando se nos caiga el móvil al agua, dónde no tenemos que sumergirlo bajo ninguna circunstancia y, además, qué evitar en los primeros minutos tras la inmersión, como el intentar cargarlo. Esto último es muy importante si queremos minimizar la pérdida del móvil y, sobre todo, de los datos de su interior.

Esto es algo que es clave para muchos usuarios porque, como nos indica David "la mayoría de personas no tienen la información en una copia de seguridad externa, sea en un dispositivo físico como un ordenador o en la nube". Por eso, cuando un móvil es irrecuperable, también se pierde la información almacenada en él.

Ante un incidente relacionado con líquidos lo mejor es tener la cabeza fría y no realizar ciertas acciones, además de ser conscientes de que "los problemas pueden venir una o dos semanas después, aunque el móvil esté funcionando bien en las horas siguientes a la inmersión". Esto es algo que no mucha gente sabe, y se despreocupa al ver que no hay daños inmediatos.

Qué hacer y qué no hacer tras una inmersión accidental

La popularización de los móviles en los primeros años del siglo XX ha llevado a que, al haber más, hemos visto más casos de accidentes de los mismos relacionados con todo tipo de causas, incluyendo los líquidos. Esto ha hecho que se hayan hecho famosas soluciones como las de meter el móvil en arroz, para que este absorba la humedad. De hecho es posible en algunos casos ver que el móvil tiene humedad "porque se aprecia en las lentes de las cámaras, donde en muchas ocasiones se localiza la humedad".

Meter el móvil en arroz, en teoría, no es malo, y puede ayudar un poco, pero el problema es que, según nos indica el experto "la gente los deja en arroz uno o dos días y justo después, los pone a cargar. Esto es algo que jamás se ha de hacer". Esto es un problema porque "mientras haya algo de agua o humedad no se debe meter nada de corriente eléctrica a la placa base, que es donde se conecta el cargador".

Un móvil en arroz El Androide Libre

Ante la duda de cómo proceder David nos explica que en realidad no hace falta ni meterlo en arroz, que lo mejor es llevarlo a un servicio técnico dado que es ahí donde están las herramientas necesarias para poder eliminar la humedad y el agua. Tampoco es conveniente "darle con un secador para eliminar el líquido, eso no funciona". Incluso aunque el teléfono funcione bien es posible que el fallo se dé cuando se pone a cargar.

Cómo se elimina la humedad

Teniendo esto en cuenta, es llevarlo a un servicio técnico lo que puede salvar el móvil ya que es ahí donde pueden usar la máquina de ultrasonidos con un líquido especial que desplaza el agua del interior del móvil. La estrategia es sumergir el móvil en un líquido que mueve el agua lejos de los circuitos.

Sensor de humedad activo MovilSolutions El Androide Libre

La clave es que ese líquido (alcohol isopropílico o agua destilada) no es capaz de transmitir la corriente, no es conductivo, como sí lo es el agua, por lo que aunque esté sumergido no hay ningún tipo de riesgo para el dispositivo. Es parecido a lo que vimos en los servidores sumergidos de OPPO en su central en Shenzhen. Por eso es importante limpiar lo antes posible el agua, para que no le dé tiempo a corroer los elementos internos metálicos del smartphone.

Además, hay casos en los que hay problemas de humedad aunque el móvil no se haya sumergido. Es posible que el daño se haya dado por estar en un ambiente muy húmedo, como un baño. Esto es algo que los técnicos pueden detectar fijándose "en el sensor de humedad interno de los móviles, que es de color negro pero se vuelve rojo cuando ha detectado humedad", como se aprecia en la fotografía superior.

Los daños y los arreglos

Una vez identificado el problema, en ocasiones es factible limpiar los elementos y hacer que el móvil vuelva a funcionar. O, si hemos sido muy previsores, sólo con la limpieza con la máquina de ultrasonidos podremos solucionarlo, siendo esta una de las reparaciones más económicas, como nos indica David. Pero en otras ocasiones hay que llevarlos a laboratorios.

En ese caso el coste de la reparación es mayor, e incluso puede conllevar el tener que cambiar ciertas piezas. Si, por ejemplo, se daña el conector de la pantalla, "puede implicar el cambio de toda la pieza, siendo una de las más caras de los móviles actuales. De hecho, a muchos móviles mojados hay que cambiarles la pantalla". El coste de una limpieza no es elevado y David no indica que lo normal es "en torno a los 20 o 30 euros, algo que si hay que hacer algo más ni siquiera cobro. Eso sí, el cambio de las piezas ya puede ser mucho más costoso porque depende del modelo, de la pieza, pero en torno a los 80 o 100 euros puede costar una reparación." Y aquí es donde hay que tener también en cuenta "los datos, porque es algo que la gente no valora hasta que pierde, y la mayoría no tienen copias de seguridad." Esto demuestra que en estas situaciones vale la pena pagar por ese ciclo de limpieza y secado para intentar prevenir tener que cambiar las piezas poco después, sobre todo si afecta a la pantalla.

Daño por sulfato en una placa MovilSolutions El Androide Libre

David nos incide mucho en que "hay mucha diferencia entre un caso y otro por la diferencia de uso que se le haya dado entre que se moja y se lleva al servicio técnico. Si se ha apagado y llevado inmediatamente es más probable recuperarlo por poco dinero que si se ha intentado encender, cargar, o si se ha esperado una semana". En cualquier caso, lo mejor es "apagarlo y llevarlo lo antes posible a un servicio de reparación". Además, nos cuenta con cierta resignación que "muchos usuarios intentan encubrir un mal uso, diciendo que se ha mojado hace unos instantes cuando ya vemos corrosión dentro, o jurando que no han intentado cargarlo cuando vemos en el conector que no ha sido así. Lo mejor es decirle la verdad al técnico para que pueda obrar lo mejor posible e intente recuperar el móvil."

Móviles con resistencia al agua

Otro tema que queríamos tratar con este técnico era el de los móviles con resistencia certificada ante exposición al agua, los que tienen algún tipo de certificación IP. En palabras de David, "no todas las marcas se comportan igual a la hora de resistir la inmersión en líquidos". Pone el caso de Samsung, que según su experiencia profesional "es una marca que responde bien ante este tipo de situaciones. He visto mojarse muchos modelos de esta marca y han resistido bien." Eso sí, hay otras marcas, incluso más caras, que no dan el mismo resultado, porque "también he visto casos de móviles de Apple que tras un mes ya han dado problemas en este sentido".

Pruebas de móviles para certtificación IP69 El Androide Libre

Eso sí, nos deja claro que el uso del móvil es lo más importante "porque la gente los sumerge en la piscina porque tiene resistencia al agua y luego se da cuenta de que lo ha dañado". Y mucho menos es recomendable "sumergirlo en el mar, porque la sal es tremendamente dañina para los componentes eléctricos. La sal es lo peor en estos casos, es muy corrosiva". De hecho, aunque parezca contraintuitivo "a veces es peor una inmersión accidental en casa, con el agua del grifo, que en una piscina con cloro".

También deja claro que, aunque un móvil tenga resistencia al agua, "un mal uso del mismo puede dañarlo y que, aunque se consiga recuperar, es importante que jamás se vuelva a mojar porque ya no está certificado contra esa exposición a líquidos". Además, hay que tener en cuenta que muchas marcas no cubren daños por líquidos en garantía, aunque sus móviles estén certificados oficialmente contra inmersiones, porque no pueden garantizar que no haya otros daños, como golpes o pequeñas grietas producidas por caídas, que hayan anulado esa certificación.