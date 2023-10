No me funcionan los datos móviles: siete formas de solucionar este problema

Los teléfonos móviles se convirtieron en ordenadores de bolsillo en la primera década de este siglo. La llegada del iPhone catapultó la conectividad en movilidad a unos niveles inimaginables, y Android hizo el resto, popularizando el poder tener Internet en el bolsillo. Las operadoras móviles hicieron su parte con la instalación de redes telefónicas que dieran servicio a los usuarios.

Esto hizo que los móviles adelantaran a los ordenadores a la hora de conectarse a Internet, fuera en casa bajo cobertura Wifi o en movilidad, haciendo uso de los datos que se tuvieran contratados en la tarifa con el operador correspondiente. Sin embargo, en ocasiones estos datos pueden dar problemas.

Hay veces en las que se intenta usar el teléfono móvil sin cobertura Wifi y diversos problemas lo impiden. A veces la culpa es del terminal, otra de la configuración de software y otra de la operadora. Siempre se puede intentar solucionar antes de ponernos en contacto con nuestra compañía.

Los datos móviles dan problemas

Datos apagados. Una de las causas más comunes que provocan que los datos móviles no funcionen es que, por error o descuido, se hayan apagado. Muchos móviles tienen un botón en la zona de los ajustes rápidos que activa y desactiva los datos, por lo que si se ha pulsado sin querer será imposible conectarse. También se puede comprobar esto en los Ajustes, en el apartado de redes y Comunicación.

Puntos de acceso. Otro problema clásico, que cada vez se ve menos, es no tener los puntos de acceso configurados. Son parámetros en los Ajustes del móvil que tienen que estar de una forma concreta, según cada operadora, para poder operar correctamente. Normalmente, los móviles los ponen solos, pero en algunos casos es necesario ponerlos de manera manual. Los APN se pueden configurar de forma sencilla.

Ajustes rápdios de los Samsung Galaxy A54 5G y Samsung Galaxy A34 5G Álvarez del Vayo El Androide Libre

Datos móviles limitados. Muchos móviles vienen con un límite por defecto de uso de datos móviles. Normalmente, es un aviso sin mayores consecuencias, pero quizás también se restrinja el uso de los mismos. Simplemente hay que ir a los Ajustes y quitar el límite, o subirlo para que concuerde con la tarifa de datos.

SIM mal puesta o dañada. Aunque la tarjeta SIM no es un elemento que suela estropearse, si se lleva muchos años con ella y se ha cambiado de móvil en varias ocasiones es posible que esté dañada, mayormente por arañazos. El propio móvil podría incluso no detectarla. También es posible que, al sacarla y meterla no se haya cerrado bien la bandeja de la SIM, lo que hace que el chip no haga contacto.

SIM móvil

Mala cobertura. Un problema muy común en ciertas localizaciones es que la operadora móvil no tenga cobertura, motivo por el cual no se podrá conectar el móvil a Internet. Esto es fácil de comprobar ya que en la esquina superior derecha se indica no sólo el tipo de conexión (5G, 4G, LTE...) sino también la intensidad de la misma.

Saturación de red. Un problema similar es el que se da en ciertas aglomeraciones, como cuando se celebra un partido de fútbol, se está en la playa en un momento en el que hay mucha gente, en una fiesta de gran tamaño... Las redes pueden colapsar y, aunque tengamos una cobertura perfecta, las antenas no den abasto para poder cubrir las necesidades de los usuarios allí presentes.

Tienda Orange

Tarifa móvil. Lo normal en España es tener datos ilimitados con muchas tarifas, pero no siempre es así. Si nuestra operadora ofrece una cantidad de GB mensuales y se han acabado, lo normal es que se pueda seguir navegando sin coste añadido, pero a menor velocidad, pero también hay casos en los que se corta la conexión.

Todos estos parámetros hay que tenerlos en cuenta si tenemos problemas de conexión con el móvil. Para comprobar si es el terminal y no los datos, se puede intentar tener conexión con una red Wifi, sea de un router convencional o pidiendo a alguien que genere una con su teléfono, para descartar que no sea un problema de hardware.

