Cómo tener más memoria en tu móvil sin pagar más: los trucos de WhatsApp y Google Fotos para lograr más espacio

Cuando una persona va a cambiar de móvil hay ciertos motivos que son más comunes que otros. Es posible que alguien vaya a cambiar de smartphone porque se le haya roto, perdido o se lo hayan robado, pero lo común es que haya llegado al fin de su vida útil por otros dos motivos. El primero es que la batería se haya degradado tanto que ya no sirva para el mismo uso que tenía cuando se lo compró.

El segundo es que se haya quedado sin espacio. En los últimos años se está viendo cómo los fabricantes cada vez ofrecen mayores memorias internas, con firmas como OPPO o vivo arrancando en los 256 GB en sus móviles de gama media. Incluso Samsung en sus últimas tablets empieza en los 512 en los modelos S9+ y S9 Ultra,

Pero aún hay mucha gente que tiene un móvil de hace dos o tres años, con capacidades más cercanas a los 64 o 128 GB que pueden llenarse a una velocidad mucho más elevada de lo que podríamos creer. Por eso es buena idea liberar espacio de los móviles siempre que sea posible.

WhatsApp engaña

En España es muy normal utilizar el móvil para comunicarse por WhatsApp. Esta aplicación es, de facto, la forma de enviar mensajes, fotos, vídeos y audios en el territorio hispano, aunque haya otras alternativas. El problema es que se usa tanto que la aplicación acaba ocupando una cantidad de espacio enorme dentro de nuestro móvil, no por la app, sino por los adjuntos. Al nacer como una app de mensajería de texto muchos usuarios se quedaron con la percepción de que no usaba mucho espacio pero eso cambió cuando dio el salto almacenando contenido multimedia.

Enviar fotos y vídeos es algo normal, y poca gente se para a eliminarlos cuando no los necesita o ya los ha visto. Además, el sistema de caché con el que funciona Android hace que por defecto se almacenen sin fecha, arrojando grandes cifras de GB cuando se ve el espacio ocupado por esta app.

Espacio disponible en WhatsApp

La manera de liberar espacio va desde borrando toda la información de la app, algo que sólo podrán hacer los que no tengan ninguna información valiosa en el programa, hasta borrando los archivos que más pesan. El resto tiene a su disposición una función en Ajustes -> Almacenamiento y Datos ->Administración de Almacenamiento. En esa sección se muestran los elementos reenviados muchas veces, los que pesan más de 5 MB e incluso podemos filtrar por grupos. Siempre hay uno en el que se envía más memes y vídeos de los necesarios, y desde aquí se pueden eliminar.

Google Fotos al rescate

La segunda aplicación que puede ayudar a liberar espacio es Google Fotos. Este servicio dispone de una versión gratuita que permite almacenar hasta 15 GB de fotos y vídeos en la nube. Lo que no mucha gente sabe es que es posible borrarlos de nuestro móvil sólo cuando se haya hecho la copia de seguridad en los servidores. De esta forma, es imposible borrar un elemento que no se haya replicado online.

Proceso de liberación de memoria en Google Fotos

Para usar esta función hay que abrir Google Fotos, pulsar en el avatar de la esquina superior derecha y seleccionar la opción Liberar Espacio. En la parte inferior de la pantalla se mostrará un botón con el texto "Liberar X GB de datos" donde X es la cantidad de espacio que vamos a ganar.

Es importante saber que si se quiere visualizar cualquiera de las fotos que se han subido será necesario contar con conexión a Internet. Si se quiere descargar puntualmente algún vídeo o foto también es posible hacerlo desde la propia aplicación.

Archivando apps

En abril de este año Google anunció una nueva función para Google Play Store pensaba para ayudar a los que tenían poco espacio disponible en el móvil. Se trataba del Archivado de aplicaciones. Con esta característica se podrían mantener instaladas aplicaciones en el móvil que no se usaran mucho, pero que no se quieren borrar.

Esta característica se puede activar en la Play Store en Ajustes -> General -> Archivar aplicaciones automáticamente. El sistema detectará qué apps no se han usado durante mucho tiempo y procederá a archivarlas. Cuando queremos usarlas de nuevo simplemente tendremos que pulsar en el icono de la misma y se descargarán los complementos necesarios.

Otras opciones

A estas tres opciones se les pueden sumar otras algo más agresivas, como desinstalar aplicaciones que no usemos nunca o no utilizar juegos que llenen varios GB de nuestro terminal, si es que es una opción no usarlos. También se pueden utilizar versiones ligeras de las apps, como las de Google, que llevan el apellido Go.

Lo que no ayuda, y no es necesario hacer, es borrar cosas como contactos de la agenda, mensajes de texto dentro de aplicaciones como WhatsApp, etc. Todos esos elementos no ocupan prácticamente nada, y eliminarlos no va a ayudar a solucionar un problema de espacio en el móvil.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan