El realme GT 2 Master Explorer será el primero de la marca en dar soporte a carga rápida de 100W

Con ediciones tan especiales como la de realme con el personaje Thor, la verdad que esta marca lo está haciendo francamente bien para hacerse destacar. Ahora sabemos que su próximo realme GT 2 Master Explorer contará con una carga rápida de 100 W.

El 12 de julio 100 W para realme

Y tampoco hay que irse mucho en el tiempo para estar cerca de este nuevo terminal Android que tendrá la habilidad de poder cargarse con una carga rápida de 100 W. Hay que contar con que este fabricante ya ha lanzado soluciones al mercado con cargas ultrarrápidas, pero sí que los 100 W son una novedad.

Vía Gizmochina, y echando la vista atrás a este año, el realme GT Neo 3 llegó al mercado español con soporte a carga rápida de 150 W / 80 W, mientras que el GT Neo 3T se quedó en los 80 W. Es decir, que es una norma para esta marca china la carga rápida para que otros modelos cuenten con 65 W como la norma.

Eso sí, el que tenemos entre manos, el realme GT 2 Master Explorer será el primero con destacar por esa carga ultrarrápida de 100 W. Pero tenemos más datos relacionados con sus especificaciones, como por ejemplo, su batería de 5.000 mAh.

Otros de sus detalles

Más detalles son su peso, 195 gramos, y que en la caja del dispositivo se pueda encontrar el cargador de 100 W, un extra importante para que esta misma marca incluso lo haya eliminado del lanzamiento de algunos de sus terminales Android.

Quizás lo que más nos interese es el tiempo de carga para pasar del 0 al 100 % de la batería: en tan solamente 25 minutos según clama la misma marca. Otro punto que no queremos dejar escapar es la memoria RAM que estrenará, siendo el primero en ello, la LPDDR5x y, como no, contará en sus adentros con el chip Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Más detalles son su pantalla de 6,7" AMOLED con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120Hz, su cámara principal de 50 Mpx, una ultra gran angular de 50 Mpx, y una final de 2 Mpx. Sus variantes en la memoria RAM y almacenamiento: 8 + 128 GB, 8 + 256 GB y 12 + 256 GB.

