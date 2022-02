3 motivos para comprar el Xiaomi 11 Lite 5G NE

Hablar de tecnología implica estar siempre al tanto de las últimas novedades, probarlas y contarnos nuestra experiencia. Esto es positivo, obviamente, pero tiene una parte mejorable. Al hablar de los productos en el momento de su lanzamiento, y al haber tantos, es imposible hacer un seguimiento meses después. Sin embargo, con el Xiaomi 11 Lite 5G NE hemos querido echar la marcha atrás porque ahora es, incluso, más recomendable que cuando lo analizamos.

Este terminal mantiene el tipo frente a muchos modelos que han salido a la venta en los últimos meses, y por eso os vamos a dar tres motivos para elegirlo si estáis pensando en cambiar de terminal.

Está en oferta

El precio sigue siendo un factor clave a la hora de comprar un móvil y si bien este Xiaomi 11 Lite 5G NE no era un móvil especialmente caro, ahora que podemos encontrarlo en oferta la relación calidad precio es incluso mejor.

Por ejemplo, ahora está a 257 euros en Media Markt, un precio que se acerca al que tiene por ejemplo el Xiaomi Redmi Note 11 en su versión con la misma memoria, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Podemos elegir cualquiera de los cinco colores disponibles: verde, rosa, azul, blanco y negro.

Como es lógico, la oferta es temporal, pero en las últimas semanas hemos visto varias en diversas tiendas, siempre rozando los 260 euros, un precio más que decente para lo que ofrece.

Un peso y tamaño ideales para muchos

El segundo motivo para comprar este móvil es el tamaño y el peso. Lo he recomendado ya varias veces por eso, sobre todo a gente que no quiere terminales demasiado grandes, pero tampoco quieren móviles básicos con Android Go.

Este Xiaomi 11 Lite 5G NE pesa sólo 158 gramos y su grosor es menor a 7 mm. Es un terminal excepcionalmente cómodo de usar.

Las prestaciones son muy buenas

Al contrario de lo que pasa con algunos modelos actualmente, el 11 Lite 5G NE usa un procesador muy solvente, el Snapdragon 778G, además de optar por una pantalla de gran calidad, que no integra el sensor de huellas bajo la misma. Está en el lateral.

Hasta las cámaras son decentes, como podéis comprobar en la galería de su análisis.

No es que no tenga puntos débiles, pero incluso estos son comprensibles. Por ejemplo, no tiene la mejor autonomía, pero no es que tenga mala batería, simplemente no destaca en eso.

También vemos que MIUI necesita mejorar su comportamiento, pero para el uso normal, incluso con juegos no muy exigentes, es válido.

Características Xiaomi 11 Lite 5G NE

Procesador y memoria Procesador: Qualcomm Snapdragon 778G.

Memoria RAM: 6 / 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Micro SD: no.

Pantalla Tamaño: 6,55 pulgadas.

Resolución: FHD+ 2400 x 1080 píxeles a 90 Hz.

Tecnología: AMOLED.

Camara trasera Principal: 64 Mpx f/1.79.

Gran Angular: 8 Mpx f/2.2.

Sensor telemacro: 5 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 20 Mpx.

Conectividad 5G.

Dual SIM.

Bluetooth 5.2.

WiFi 6.

Autonomía Batería: 4.250 mAh.

Carga rápida: 33 W.

Otros Puerto USB-C.

Lector de huellas en el lateral.

Dimensiones y peso Dimensiones: 160,53 x 75,73 x 6,81 mm.

Peso: 158 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: MIUI 12.

