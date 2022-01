El primer móvil plegable de Honor ya tiene fecha de presentación: Honor Magic V

En los últimos meses hemos visto mucho movimiento en un sector concreto de la telefonía móvil, el de los móviles plegables. Nosotros estamos realizando una prueba de largo recorrido, un año entero usando un plegable, y poco a poco las noticias relacionadas se multiplican. Y también las presentaciones.

La última en anunciar un plegable en 2021 fue OPPO, con el OPPO Find N, y ahora es Honor la que anuncia que su modelo se presentará en unos días.

El Honor Magic V se presentará en enero

Será el 10 de enero el día en que el primer móvil de Honor con pantalla plegable se anuncie en China, aunque no hay aún confirmación de si este terminal se podrá comprar o no en mercados como España. Será a las 19:30 la presentación, las 12:30 del mediodía hora peninsular española (11:30 en Canarias).

Honor Magic V

En la imagen promocional aparece el terminal de una forma bastante clara, mostrando que su diseño está muy inspirado en el Fold de Samsung, y no tanto en los Flip.

La parte delantera está protagonizada por su pantalla exterior, con una cámara selfie sencilla.

Detrás tenemos un acabado con una textura bastante contundente en color plata.

El módulo de cámara muestra tres sensores y un módulo de flash que se coloca en el exterior de dicho módulo.

Honor Magic V

Por ahora no tenemos más datos oficiales de este modelo, pero seguro que no es caro, aunque viendo el precio del Galaxy Fold podemos pensar que Honor tiene cierto margen de maniobra ahí, por mucho que se empeñen en que ellos no quieren competir en precio, sino en calidad.

Algunos rumores apuntaban a que este modelo usaría un procesador de gama alta de MediaTek, pero otros apuntaban al último chipset de Qualcomm. esa última información también hablaba de una carga rápida de 66 W y de un sensor Sony IMX700 de 50 megapíxeles.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan