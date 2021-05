Los nuevos plegables de Samsung se han filtrado: Samsung Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3

Samsung ha acertado de pleno este año con los Galaxy S21 Series. Sin embargo, desde hace ya un par de generaciones, no son estos los bastiones de la marca en cuanto a innovación y diseño. Eso se queda para los modelos plegables. Este año deberíamos ver al menos dos, el Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3.

Así será el Galaxy Z Fold 3

Samsung prepara una evolución continuista en diseño para los Galaxy Z Fold 3. No tendrán el mismo lenguaje que los S21 y su cámara no será tan llamativa, algo que se agradece para no amentar el grosor del terminal, ya bastante elevado.

Lo llamativo, no obstante, estará en el interior. Será ahí donde veamos en práctica la nueva tecnología de cámara bajo la pantalla en la que ha estado trabajando Samsung. Ya vimos un modelo comercial de ZTE con esta característica, pero no era especialmente útil, sobre todo por la calidad.

Samsung ha trabajado durante más tiempo y si finalmente la usa en este modelo, como parece, seguro que es porque han logrado alcanzar unas cotas de calidad más que decentes.

También se incluirá compatibilidad con un nuevo S-Pen, diseñado para no arañar las más débiles pantallas flexibles.

Primeras imágenes del Galaxy Z Flip 3

Junto a este modelo se han filtrado imágenes, también promocionales, del Samsung Galaxy Z Flip 3.

Este dispositivo es más pequeño y compacto, aunque en esta generación ha ganado una mayor pantalla externa, seguramente lo que menos nos gustó cuando lo analizamos el año pasado.

La parte delantera externa cuenta con dos cámaras, colocadas en vertical, e integradas en un elemento negro que hace que la pantalla pase desapercibida. Seguramente use tecnología OLED por lo que los elementos de color negro se integrarán a la perfección en esta parte de la carcasa.

Se espera que ambos modelos sean lanzados en julio, aunque no es algo que se haya confirmado aún.