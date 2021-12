Fantasy Life: el mítico juego de Nintendo DS llega a Android

Fantasy Life es un juego de rol que fue lanzado originalmente para las consolas de Nintendo y que ahora ha llegado a Android con una interfaz actualizada y aprovechando las bondades de la pantalla de tu móvil. Se trata de un juego con una estética caracterizada por tener colores saturados y múltiples opciones de personalización para tu personaje.

Crea tu propio avatar

Cara en Perfect Life El Androide Libre

Lo primero que harás en este juego es crear tu personaje, el cual puedes personalizar para ponerle los rasgos y aspecto que tú quieras, además de especificar cuál es tu nombre. Se trata de un juego de rol, por lo que esta personalización es clave para diferenciarte.

Este juego tiene un gran componente de historia, y tras una introducción bastante larga, deberás elegir una facción a la que unirte, para luego seguir con la introducción hasta llegar a los primeros entrenamientos en los que probarás el sistema de lucha.

Batalla en Perfect Life El Androide Libre

Este no es demasiado complicado, te mueves deslizando el dedo hacia la zona a la que quieres ir y pulsando los botones habilitados para atacar cuando quieras hacerlo. Aunque si no te quieres complicar la vida también existe un modo automático en el que no tendrás que hacer nada salvo mirar.

Mago en Perfect Life El Androide Libre

Por otra parte, también tendrás que elegir tu profesión y tu rol dentro de la facción, hay algunos como agricultor, guerrero, mago o pescador, y cada uno tiene unas características en concreto.

Una de las principales características que tiene este juego es que es online, por lo que podrás cumplir misiones en modo multijugador hasta con otras 3 personas, lo que es ideal para invitar a tus amigos.

Seleccionar profesión El Androide Libre

Cómo descargar en Google Play

Puedes descargar este juego en Google Play de manera totalmente gratuita, aunque hay compras en la aplicación para cambiar su aspecto.

