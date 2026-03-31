Ya es oficial: el Carné Joven de la Comunidad de Madrid ahora es compatible con Google Wallet en móviles Android

Cada vez hay menos motivos para llevar la cartera encima; nuestro smartphone es capaz de cumplir muchas de las mismas funciones, incluyendo el transporte de tarjetas. Con Google Wallet, ya es posible llevar no sólo las tarjetas de crédito y débito, sino también otras como las tarjetas de transporte.

La Comunidad de Madrid es una de las que más ha apostado por esta tecnología, incorporando varias de sus tarjetas a la app disponible en todos los móviles Android, y ahora le toca el turno al Carné Joven.

En los próximos días, el Carné Joven de la Comunidad de Madrid estará disponible en la cartera digital de Google Wallet, desde donde será posible usarla desde el móvil y sin necesidad de llevar la tarjeta física encima para obtener las mismas ventajas.

La versión digital del Carné Joven de la Comunidad de Madrid incluye los mismos datos, incluyendo el nombre y los apellidos, la fecha de nacimiento, la fecha de expiración y el número de carné.

Pero sobre todo, lo más interesante es que incluye un código QR que puede ser escaneado por locales y servicios de manera más sencilla para obtener los mismos datos del usuario y así no tener que sacar la tarjeta física en ningún momento.

Carné Joven de la Comunidad de Madrid en Google Wallet Comunidad de Madrid

Para obtener el Carné Joven, el único requisito es tener una edad de entre 14 y 30 años y ser residente en la región; se puede solicitar en la plataforma Cuenta Digital además de en cualquiera de los 75 puntos de emisión en la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, más de 744.000 personas están inscritas en el Carné Joven, y tienen acceso a ventajas como descuentos en aproximadamente 2.000 establecimientos de formación, transportes, ferias, restauración, moda, complementos, museos, festivales, musicales o parques de atracciones, con más de 1.000 empresas y entidades colaboradoras.

La Comunidad de Madrid presenta la digitalización del Carné Joven como un avance en la modernización de los servicios públicos y una apuesta por la adopción de tecnologías seguras y eficientes para el ciudadano.