Los móviles Galaxy pueden cambiar para siempre: con lo nuevo de Samsung podrías crear tus propias apps

Samsung es una de las marcas que mejor está explotando el filón de la inteligencia artificial en móviles, algo que volvió a demostrar con los Galaxy S26 y la llegada del nuevo Bixby y la opción de usar Perplexity en sus dispositivos.

Pero eso puede ser sólo el principio, según ha adelantado el jefe de la división Mobile Experience de Samsung, Won-Joon Choi, en una entrevista a Techradar donde explora las posibilidades de la inteligencia artificial en la experiencia del usuario.

En concreto, Choi destacó una moda reciente en el sector de la inteligencia artificial que puede tener mucho potencial en los smartphones: el "vibe coding", la posibilidad de crear nuestro propio software sin necesidad de saber programación con la ayuda de una inteligencia artificial.

El "vibe coding" ya está siendo usado en algunos proyectos interesantes, aunque es evidente que se trata de una tecnología en sus inicios y con resultados de calidad muy variable; por cada código útil hay cientos que no hacen nada o lo hacen peor que el código creado por humanos.

Sin embargo, Choi cree que el "vibe coding" realmente puede brillar en los smartphones, porque "abre la posibilidad de personalizar tu experiencia con el smartphone en nuevas maneras, no solo tus apps sino también tu interfaz".

El ejecutivo explica que, ahora mismo, estamos limitados a "herramientas prefabricadas" para personalizar la experiencia en nuestro móvil, como funciones integradas en el sistema o aplicaciones que podamos descargar.

Pero con el "vibe coding", los usuarios podrán "ajustar sus apps favoritas o crear algo adaptado a sus necesidades", por lo que considera que es una tecnología "muy interesante".

Choi ha confirmado que Samsung está investigando el uso de "vibe coding" para que los usuarios puedan modificar sus apps o crear nuevas experiencias que se ajusten a lo que realmente necesitan.

Por lo tanto, en el futuro próximo, OneUI podría permitir la creación de apps usando órdenes como las que damos a cualquier asistente basado en IA; estas apps serían únicas para nosotros y harían exactamente lo que les pedimos.

Apps de Essential en Playground El Androide Libre

Esta no es una idea loca, y de hecho, ya se está haciendo. El pasado mes de febrero, Nothing presentó el Essential Builder, una nueva funcionalidad que permite crear Essential Apps usando inteligencia artificial.

Por el momento, estas Essential Apps en realidad son simples widgets que podemos tener en nuestra pantalla de inicio y que cumplen funciones básicas como mostrar información de sitios de Internet o incluso pequeños minijuegos. Pero Samsung ya está pensando en ir más allá de eso, con la opción de crear apps completas.