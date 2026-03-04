El 98,9% de los españoles recibe llamadas no deseadas, pero esta app puede ser la nueva salvación contra las estafas

Todo el mundo ha recibido alguna vez una llamada no deseada; no lo decimos nosotros, lo dice Facua, cuyo estudio afirma que el 98,9% de los encuestados recibió una llamada de ese tipo. Aunque más preocupante es que el 59,4% asegura recibirlas a diario.

Eso deja en evidencia el gran fallo de seguridad que seguimos teniendo en nuestros smartphones; una "simple" estafa telefónica puede destruirnos, haciéndonos perder todo nuestro dinero, nuestros datos o algo peor.

Ahora, la empresa de ciberseguridad NordVPN ha anunciado una posible solución a este problema, la protección de llamadas que por fin llega a los usuarios de Android en España después de estar disponible en otros países. Forma parte de la suscripción Premium de NordVPN sin coste adicional.

NordVPN es una app de VPN que permite proteger nuestra conexión a Internet, redirigiendo el tráfico a los servidores seguros de la compañía de manera cifrada para que ni atacantes, gobiernos ni empresas puedan espiarnos ni controlar las páginas que visitamos.

Sin embargo, con el tiempo ha quedado claro que una VPN no es suficiente ni mucho menos para protegernos completamente, y de ahí que empresas como NordVPN se hayan expandido para ofrecer nuevas funciones.

La protección de llamadas es una de esas funciones. Funciona en segundo plano y se dedica a analizar patrones de llamadas y metadatos para detectar posibles fraudes y avisarnos antes de que sea demasiado tarde.

Protección de llamadas de NordVPN NordVPN El Androide Libre

Este sistema de alerta temprana nos avisará en caso de que detecte posibles ataques de ingeniería social, phishing y otras técnicas usadas por hackers y atacantes para obtener nuestros datos personales o para robar nuestro dinero, por ejemplo, accediendo a nuestra cuenta bancaria o realizando un pago que no queremos.

Este tipo de ataques pueden ser difíciles de detectar, incluso por personas con conocimientos, porque se basan en la confianza que tenemos en ciertas personas (como familiares o amigos) o en instituciones como bancos o gobiernos.

NordVPN asegura que su nueva función de protección de llamadas tiene un enfoque que prioriza la privacidad; la función no accede a nuestras conversaciones y las comunicaciones permanecen privadas.

Protección de llamadas en NordVPN NordVPN El Androide Libre

Además, no hace falta tener la VPN activada para tener la protección de llamadas; sólo es necesario abrir la app de NordVPN, entrar en la sección de "Protección contra amenazas" y activarla siguiendo los pasos indicados por la app.

A partir de entonces, cuando recibamos una llamada veremos un indicador del nivel de fiabilidad del solicitante, indicando que puede ser una posible estafa o si simplemente se trata de alguien intentando vendernos algo.

Por lo tanto, esta función es similar a lo que los usuarios de Google Pixel pueden usar a partir de hoy con el nuevo Pixel Drop, que activa la protección contra estafas en las llamadas que recibimos; pero puede ser recomendable si no tenemos un Pixel o no nos ha llegado la función.