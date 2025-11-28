El enorme éxito Gemini 3 obliga a Google a recortar el acceso gratuito ante el miedo de saturación de sus servidores

La llegada de la última tecnología de Google ha generado una expectación sin precedentes tanto en España como en el resto del mercado internacional.

Esto ha empezado a provocar una saturación que la infraestructura actual de la compañía no está pudiendo sostener.

El lanzamiento oficial de Gemini 3, el modelo de lenguaje más avanzado de la compañía hasta la fecha, ha traído consigo un salto cualitativo en inteligencia y capacidades multimodales que ha atraído a millones de usuarios de golpe.

Sin embargo, este éxito masivo se ha convertido en un arma de doble filo: la infraestructura de servidores de Google no ha podido mantener el ritmo de la demanda, obligando al gigante tecnológico a implementar restricciones severas e inmediatas en las cuentas gratuitas.

Hasta hace apenas unos días, los usuarios del plan gratuito disfrutaban de una asignación clara y predecible para probar las capacidades del nuevo modelo.

Gemini 3 generando gráficas Google

Google permitía hasta cinco interacciones complejas al día con Gemini 3 y la generación de hasta tres imágenes diarias con su nuevo motor gráfico, Nano Banana Pro.

Esta estrategia de gancho permitía a cualquier persona experimentar la potencia de la nueva IA sin coste alguno.

No obstante, debido a la carga computacional extrema que requieren estos nuevos modelos, la compañía ha actualizado silenciosamente su página de soporte, eliminando estas garantías fijas.

La nueva realidad para los usuarios que no pagan una suscripción es la incertidumbre del "Acceso Básico". Google ya no promete una cantidad fija de interacciones diarias. Las consecuencias de este cambio son notables:

El límite de cinco consultas diarias garantizadas ha desaparecido , sustituido por un sistema dinámico donde la disponibilidad puede cambiar minuto a minuto dependiendo del tráfico global de los servidores.

, sustituido por un sistema dinámico donde la disponibilidad puede cambiar minuto a minuto dependiendo del tráfico global de los servidores. La capacidad de generación de imágenes con el modelo Nano Banana Pro se ha reducido oficialmente de tres a tan solo dos imágenes por día para las cuentas gratuitas.

a tan solo dos imágenes por día para las cuentas gratuitas. Funcionalidades avanzadas en herramientas asociadas, como la creación de infografías y presentaciones en NotebookLM, han sido desactivadas temporalmente para los usuarios sin suscripción debido al alto consumo de recursos.

Este movimiento estratégico no solo responde a una necesidad técnica de liberar ancho de banda, sino que también sirve como un incentivo para empujar a los usuarios hacia los planes de pago.

Mientras el nivel gratuito sufre recortes, los suscriptores de los planes Google AI Pro y Ultra mantienen sus privilegios casi intactos.

Los usuarios Pro tienen acceso a 100 interacciones diarias, mientras que el nivel Ultra permite hasta 500, garantizando prioridad en la cola de procesamiento.

La situación actual plantea un escenario complicado para el usuario casual. Con la temporada navideña acercándose y el uso de dispositivos móviles en su punto álgido, es poco probable que Google restaure los límites originales a corto plazo.

Las estimaciones sugieren que esta restricción de cuello de botella podría extenderse hasta principios de enero, momento en el que la carga de los servidores podría estabilizarse.

Hasta entonces, aquellos que deseen explorar a fondo las capacidades de razonamiento y creatividad de Gemini 3 tendrán que armarse de paciencia ante los mensajes de error por alta demanda o, alternativamente, pasar por caja para asegurar su acceso a la inteligencia artificial más potente del momento.