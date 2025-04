Cómo activar el velocímetro de tu coche cuando usas Google Maps incluso en Android Auto

Google Maps es una de las aplicaciones más usadas en España, en parte por venir preinstalada en la mayoría de móviles que se venden, salvo en los de Huawei y los de Apple, y Google la mima mucho. De hecho, es una de sus aplicaciones con menos alternativas masivas. Ni siquiera Apple Maps es un rival para muchos usuarios de iOS.

Es por eso que cada pocas semanas vemos novedades en la aplicación, siendo incluso una de las primeras en hacer uso de las nuevas funciones de Android cada vez que se lanza una actualización mayor, como va a pasar con Android 16. Pero, más allá de las nuevas funciones, hay algunas que ya llevan un tiempo con nosotros pero que no son muy conocidas por muchos usuarios.

Por ejemplo, el poder ver la velocidad a la que vamos en el coche cuando usamos esta app como GPS, e incluso ver el límite de la vía, para saber si nos estamos o no excediendo con el límite de velocidad. Es muy práctico porque no hemos de desviar la mirada desde el GPS al panel de instrumentación del vehículo.

En ocasiones esta característica viene activada por defecto, pero es posible que no sea así. En ese caso lo que hay que hacer es ir a los Ajustes, luego pulsamos en Navegación, buscamos Opciones de conducción y marcamos dos opciones, llamadas Límites de velocidad y Velocímetro.

Cuando las tengamos activas aparecerán en la parte inferior de la pantalla tanto la velocidad a la que vamos como la velocidad de la vía por la que circulamos, al menos si Google Maps la tiene en su base de datos, lo que pasa con la inmensa mayoría de calzadas en España. Además, estas dos cifras también aparecen cuando usamos Google Maps en Android Auto.

Velocímetro en Google Maps El Androide Libre

Esto es incluso más cómodo, porque aparecen algo más grande al usar la pantalla del coche y no la del smartphone. También podemos activar otras funciones dentro de los ajustes, como que el mapa se muestre por defecto en vista por satélite siempre que abramos la app, que use balizas bluetooth para un mejor posicionamiento en los túneles, etc. Si se usa mucho esta aplicación no es mala idea investigar entre las muchas opciones de configuración que tiene dentro de los ajustes de la app móvil.