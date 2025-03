Esta desconocida función de Samsung me ha cambiado la forma de usar mi móvil

En España Samsung es una de las marcas que más vende. En parte es por su reputación, de hacer móviles de buena calidad y, sobre todo, muy duraderos. No es raro ver modelos con 4 y 5 años de antigüedad. Eso hace que muchas personas cambien a otro modelo de la marca cuando actualizan su dispositivo.

Lo que no hace todo el mundo es exprimir las funciones de One UI, la interfaz de la marca. Y no nos referimos a funciones avanzadas como las que se integran en Good Lock y de las que hemos hablado en ocasiones. Nos referimos a funciones que vienen de serie y, además, vienen activas sin tener que hacer nada.

Una de estas funciones es la barra lateral, una barra de acceso directo a aplicaciones y funciones que la mayoría de usuarios desconoce. Esta barra aparece cuando deslizamos desde la parte superior derecha hacia el interior de la pantalla. Y si queremos podemos dejar pulsado el saliente que se muestra en la pantalla en el propio escritorio para desplazarla hacia abajo, si eso nos resulta más cómodo.

Contenidos Edge El Androide Libre

La tarea de esta barra es la de permitirnos tener funciones a mano sin tener que buscarlas, así como aplicaciones. Para configurarla sólo hemos de abrirla y pulsar en el icono que hay en la esquina inferior derecha, con la forma de un lápiz. Se abrirá un listado con apps que podemos incluir en la barra.

Además, podremos quitar las funciones de IA que vienen por defecto en One UI 7, o dejar sólo las que más usemos. También podemos crear carpetas con varias aplicaciones o hacer que dos apps se abran de manera simultánea en multiventana. Es extremadamente configurable y si no queremos complicarnos simplemente podemos usarla como lanzador de apps.

Barra Lateral El Androide Libre

Pero lo mejor es que esta barra se puede ampliar con más funciones, como la de poner los contactos más habituales para poder llamar simplemente con un deslizamiento y una pulsación en pantalla, o activar funciones como la brújula o acciones relacionadas con la productividad del dispositivo.

Si por algún motivo no tenemos esta barra lateral activa podemos buscarla como "Contenidos Edge" en los ajustes del móvil. Ahí podremos no solo hacer que entre en funcionamiento, sino también personalizarla con el tamaño, grosor y color del área de la pantalla que la muestra. También podremos hacer que se área se ponga en la derecha de la pantalla o en la izquierda.