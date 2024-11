Así se puede cambiar el funcionamiento de la multitarea en cualquier smartphone de Samsung

Samsung tiene con One UI una de las interfaces más reconocibles del mundo. En países como España, donde Samsung es la marca que más vende, junto con Xiaomi, su estética es muy popular. El funcionamiento de la interfaz es muy bueno y su estabilidad ayuda a que no se produzcan errores, algo que en otras marcas sucede.

Una de las características más importantes de One UI es su extrema personalización. La interfaz no sólo permite cambiar el color de los iconos, el fondo de pantalla o los ajustes gracias a Material You, sino que también permite modificar partes internas del sistema, como el diseño de la interfaz de sonido.

Todo esto es posible gracias a una aplicación llamada Good Lock, que se puede instalar desde la Galaxy Store de Samsung. Es una aplicación de la propia compañía coreana y se nota que la ha desarrollado el mismo equipo de software de la marca ya que la integración con el sistema es perfecta.

Home Up El Androide Libre

Esta aplicación funciona por módulos, cambiando cada uno de ellos una característica diferente, lo que permite una segmentación perfecta para cambiar sólo aquello que queremos. Existe un módulo, llamado Home Up que permite cambiar el diseño de serie de la multitarea. Para instalarla simplemente hemos de abrir Good Lock tras instalarla y buscar ese módulo en la sección Make Up.

Cuando activemos el módulo entramos en él y buscamos la opción Task Changer. Este apartado nos permite elegir entre diferentes opciones, desde la clásica de ventanas verticales solapadas hasta otras más minimalistas cmo un listado de apps con el nombre y el icono o una retícula que recuerda a cómo la muestran los móviles de Xiaomi.

Diferentes tipos de multitarea en Samsung El Androide Libre

Este módulo también permite cambiar la forma en la que se manejan las carpetas, por ejemplo. También permite que la multitarea sólo aparezca en la zona inferior de la pantalla para que sea más cómodo el uso a una mano. Otra opción disponible es la de que las ventanas de esta sección muestren los nombres de las aplicaciones y no sólo los iconos, perfecto para las apps menos conocidas.

Por si todo esto fuera poco, también podemos controlar los elementos de esta pantalla de bloqueo, por si queremos mostrar o no el buscador o la sugerencia de aplicaciones en la parte inferior. La personalización de esta sección es total y, como hemos mencionado, además de esto el módulo Home Up permite cambiar muchos otros parámetros.