La sencilla acción para guardar el aparcamiento en Android Auto y Google Maps

Google Maps se ha convertido en una de las herramientas más usadas en los móviles. Lo que empezó como un simple navegador GPS ha evolucionado a mucho más, siendo actualmente uno de los sitios de referencia a la hora de buscar dónde comprar o salir, mirar el tráfico e incluso saber qué tiempo hará en el destino al que se vaya.

Esta aplicación con tintes de red social también ha ayudado a saber dónde estaba aparcado el coche. Es una de esas funciones que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que ahora obtiene una nueva función, aunque pensada para ser usada desde el propio vehículo.

Google Maps en Android Auto ha empezado a mostrar a los usuarios un botón para que se guarde el sitio de aparcamiento, que se podrá consultar luego de forma sencilla desde el móvil. Eso sí, se sigue sin poder subir una foto a esa localización, algo que hace unos años era posible.

Aparcar en Android Auto

Esta nueva característica ya fue avistada hace unas semanas, pero ya se puede usar. El funcionamiento no podría ser más simple. Solo hay que establecer un destino en el navegador de Android Auto y conducir hasta él. En el momento en el que se llega aparece un mensaje de Android Auto dando la bienvenida al lugar.

Justo debajo de ese mensaje aparece una nueva opción llamada Guardar aparcamiento. Si se pulsa el sistema guardará la localización del coche. Esto impedirá que luego no se sepa dónde se ha aparcado. Para consultar el lugar donde se ha aparcado cuando se quiera volver al coche se ha de usar el móvil.

Google Maps en Android Auto guardando aparcamiento

En concreto lo que hay que hacer es buscar el punto de localización rojo en el mapa con el texto Has aparcado aquí. Si no se ve, se puede pulsar en la barra de búsqueda de Google Maps y seleccionar la opción ¿Dónde está mi coche? Por último, si no aparece ninguna opción de las mencionadas, se puede preguntar al asistente de Google ¿Dónde he aparcado mi coche? y dará las indicaciones o el lugar.

Esta función está siendo desplegada en las últimas actualizaciones, que también están dando algunos problemas a ciertos usuarios. Es posible que pasen unos días antes de que todos los usuarios la tengan disponible en sus coches con Android Auto.

