Más allá de Google Maps: las 6 maneras para encontrar restaurantes en tu ciudad usando el móvil

Si se quiere cambiar un poco y no ir a los mismos sitios siempre, hay veces que poder soltar ligeramente complicado elegir un sitio para salir a comer, a pesar de que España es un país en el que abundan los bares y las buenas ofertas gastronómicas. El móvil puede ser el mejor aliado para encontrar nuevos sitios a los que ir, y no solo para viajar, puesto que además permiten conocer de primera mano la opinión de otros clientes y si lo recomiendan o no.

Existen algunas aplicaciones especializadas para ello, así como algunas funciones de Google Maps que pueden ayudar a encontrar el sitio perfecto. Algunas de las grandes ventajas de buscar restaurantes utilizando este método es que es posible ver muchos de los platos que ofrecen, así como el precio aproximado y el tamaño de las raciones. Un buen método para no llevarse sorpresas.

Además, también puede ser beneficioso para el bolsillo, ya que hay ocasiones en las que gracias a este tipo de plataformas también es posible enterarse de eventos, descuentos y otro tipo de promociones de las que es posible aprovecharse para gastar algo menos de dinero.

Google Maps

La aplicación de mapas de Google es una de las más conocidas y utilizadas en Android. No es para menos, puesto que ofrece una enorme versatilidad a la hora de buscar sitios, trazar rutas o simplemente explorar lugares que no se conocen para ver si puede merecer la pena visitarlos. Cuenta con un buscador que permite encontrar tanto negocios como lugares de interés.

En el caso de los restaurantes, además, la aplicación también incluye algunos filtros gracias a los cuales es posible separar y acceder fácilmente a los restaurantes en función de su precio, tipo de comida o valoración por parte de los usuarios. Estos se pueden combinar para acotar al máximo la búsqueda, y, al conocer también los horarios, será posible saber si está abierto.

En lo que se refiere a las valoraciones, cuenta con un espacio en el que permite los usuarios puntuar y comentar la experiencia que han tenido en cada restaurante. Esto, sumado al hecho de que Google suelen recordar a los usuarios que dejen su opinión cuando visitan un lugar, hace que muchos lugares tengan varios comentarios. Está disponible en Google Play.

Velada

Esta aplicación española es bastante original, y su diseño ya se ve diferente al resto, y cuenta con varios sistemas para encontrar lugares basándose en gustos y recomendaciones. Tiene un apartado, al más puro estilo Tinder, donde muestra fotos de la comida e información del precio y del tipo de sitio, y aquí el usuario puede deslizar para pasar al siguiente o pulsar en cada uno para obtener más información.

En su pantalla principal hay una serie de listas de restaurantes que cambian en función de la ciudad que se elija, y gracias a las cuales es posible descubrir nuevos sitios. En algunas de estas listas se puede ver el precio aproximado por persona antes incluso de haber visto la ficha del lugar.

Desde el apartado dedicado a cada restaurante es posible ver imágenes de la comida, acceder a la carta, guardar el local en la lista de favoritos e incluso reservar o acceder al Instagram o a la ubicación del local en Google Maps, por lo que cuenta con todo lo que se pueda necesitar. Se puede descargar de forma gratuita en Google Play.

The Fork (El Tenedor)

Al contrario que sucede con Google Maps, en este caso estamos ante una aplicación especializada para encontrar restaurantes, y esto tiene algunas ventajas. La primera es que la reserva se puede llevar a cabo directamente desde la aplicación, sin tener que llamar, aunque hay ocasiones hay que esto puede ser necesario. Además, al abrir la aplicación ya te pregunta acerca del horario y los comensales para los que se está buscando mesa.

Cuenta con un sistema de filtros algo más completo que permite acceder únicamente a los restaurantes con el tipo de comida que se busca, o bien ordenarlos basándose en otros parámetros como la valoración de los clientes, el precio medio, o el barrio en el que están situados.

Es la mejor alternativa si tenemos en cuenta el nivel de detalle que ofrece y la cantidad de filtros que permite aplicar, así como el hecho de que ofrece descuentos en bastantes establecimientos al reservar desde la aplicación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pueden aparecer menos resultados que en Google Maps. Se puede descargar gratis desde la tienda de apps de Android.

TripAdvisor

Esta aplicación no solo se especializa en restaurantes, también cuenta con información acerca de otros establecimientos como hoteles o acerca de las diferentes actividades que se pueden llevar a cabo en una zona determinada, y también permite dejar hecha la reserva en cualquiera de estos lugares, por lo que puede estar bien si se quiere completar el plan con otra actividad.

Para comenzar con la búsqueda hay que establecer la ciudad en la que se quiere llevar a cabo esta, para después elegir otras variables como el precio o el tipo de comida que se busca. Además, cuentan con varias listas con recomendaciones creadas por la propia plataforma, que pueden venir muy bien ante la indecisión. Además, está gratis en Google Play.

Además, tienen un apartado dedicado a una serie de recorridos gastronómicos que se pueden llevar a cabo en diferentes ciudades y gracias a los cuales se pueden conocer sitios como viñedos o fábricas de cerveza, aunque también incluyen recorridos turísticos o incluso clases de cocina. También tienen una sección para recopilar las ofertas.

Yelp

Esta app, que es gratis en Google Play, cuenta con la posibilidad de buscar restaurantes, cafeterías y bares, pero también lugares que repartan a domicilio o que tengan comida para llevar, por lo que es ideal para diferenciar bien en lugares en los que hay muchos negocios a poca distancia.

Cuenta con un mapa en el que, con un número, señala la ubicación de cada restaurante que se ha buscado en la app. En la ficha de cada uno es posible ver la valoración de los usuarios, el horario y otra información, como su menú, información de contacto e incluso listas con lugares parecidos.

Esta información también puede servir como filtro a la hora de hacer la búsqueda, que se lleva a cabo en un desplegable que se abre sobre el mapa. En la barra inferior se puede encontrar también su propio apartado de lugares guardados, donde se pueden ir dejando aquellos que se vean interesantes y que quedan pendientes por visitar.

Redes sociales

Actualmente, redes sociales como Instagram o TikTok están repletas de cuentas que se dedican exclusivamente a recomendad comida en todo tipo de ciudades en España, por lo que en más de una ocasión pueden ser una buena fuente de inspiración, puesto que en sus vídeos se suelen ver detalles como el tamaño de los platos.

Estas redes, en concreto, cuentan con un sistema que permite guardar publicaciones de otras personas en un apartado privado del perfil para poder verlas más tarde. Es el método más sencillo para poder tener las recomendaciones a mano. Cuando se quiera ir a uno de estos lugares, solo habrá que abrir esa carpeta.

Siempre es recomendable echar un vistazo al local, antes de ir o reservar, en alguna de las apps anteriores, puesto que de esta manera se podrá acceder también a opiniones de más usuarios. Cuanta más información se tenga, más fácil será decidir si ir o no.

