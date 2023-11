Esta es la mejor app para decidir qué ver en Netflix, HBO, Prime Video o Disney+ sin perder mucho tiempo

Las películas han formado parte de la historia de entretenimiento en todo el mundo durante más de un siglo, pero nunca ha sido posible acceder a tanta cantidad de ellas. Y las series no han venido más que a reforzar la cantidad de historias audiovisuales a las que podemos acceder. Hace mucho que quedó atrás la obligación de ver "lo que echaban en la tele", aunque esto ha venido con un nuevo requerimiento: decidir qué se ve.

Aunque los precios de las plataformas siguen subiendo, es raro el hogar en España en el que no hay al menos do o tres servicios dados de alta. Netflix es el más conocido, pero el más usado es Prime Video. Otros, como Filmin, HBO o Disney+ también son comunes. Y elegir entre decenas de miles de títulos es complicado.

Aplicaciones como Stremio vienen a ayudar a esto, integrando en una sola plataforma los títulos de la mayoría de servicios, permitiendo incluso abrir esos títulos sin tener que abrir la aplicación en cuestión. Eso sí, no es perfecta.

Una app para todos

La idea de Stremio es funcionar como metabuscador, un lugar en el que localizar un título en cuestión, leer la sinopsis, ver en qué plataforma está y, si la tenemos contratada, empezar directamente la reproducción. Todo sin tener que ir aplicación por aplicación realizando búsquedas, algo que es especialmente incómodo en los televisores al no tener teclado físico ni pantalla táctil.

La aplicación usa una interfaz conocida, con las secciones en la parte izquierda, y con los títulos de las series o películas, así como los datos, en la parte derecha. Navegar es simplemente cuestión de mover la cruceta del mando en las cuatro direcciones, sin más.

En la ficha de cada serie o película se muestra, además del título, la duración, una pequeña sinopsis y la puntuación de IMBD, lo que ayuda mucho antes de decantarse por algo que no se conozca, para evitar perder el tiempo con películas y series de baja calidad. También aparecen títulos que se pueden ver en el cine, lo que aporta un valor diferencial con otras aplicaciones. Al menos lo hace si nos gusta el cine.

La personalización de la aplicación es enorme, con posibilidad de establecer el tiempo de espera antes del siguiente capítulo de una serie, la duración del tiempo de búsqueda, el idioma... Incluso hay una sección, llamada Explorar, que permite ver recomendaciones, cuando no se tiene claro qué se quiere ver, o qué buscar. También se pueden marcar como vistos ciertos títulos, así como añadirlos a la biblioteca para tener el contenido que se va a ver más adelante en una misma sección. Eso sí, la instalación de este tipo de

Una de las diferencias de esta aplicación con otras es que funciona con Complementos, los Addons, que son pequeños mini programas que se integran en la aplicación y sirven para ampliar el catálogo de servicios en los que buscar. Esto se pruebe activar o ampliar desde el apartado con ese nombre del menú lateral.

El único inconveniente es que esos complementos han de ser instalados en la aplicación del móvil o de ordenador, ya que la de Android TV no lo permite. Eso sí, cuando se instala en otra app, en la que se haya conectado la misma cuenta de usuario, se sincroniza en el televisor.

Stremio es una aplicación gratuita y sin anuncios, que puede ser usada no sólo en Android TV, sino también en ordenadores, móviles, etc. Ees especialmente útil para los que tienen muchas suscripciones activas y no quieren perder mucho tiempo buscando dónde ver algo.

