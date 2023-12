El genial invento que convierte cualquier móvil en una máquina para hacer electrocardiogramas

Cuando Apple presentó el Apple Watch en 2015 ni los propios directivos tenían claro el enfoque final que tendría el dispositivo. Finalmente, fue la salud la orientación principal que tendría, y eso es algo replicable a muchos otros relojes y pulseras inteligentes. Los modelos más sencillos se basan en el conteo de pasos, la medición del pulso o saber si estás o no estresado, pero otros más avanzados son capaces de realizar pruebas más complejas, como los electrocardiogramas.

El propio Apple Watch, o relojes como el Samsung Galaxy Watch 5 Pro son capaces de realizar estas pruebas que, si bien no llegan a la fiabilidad de un aparato médico de alta precisión, sí que son muy potentes, y sobre todo convenientes. Llevar un aparato así siempre encima puede ser más útil que hacerse un electrocardiograma cada muchos meses en un hospital.

El problema es que los relojes que cuentan con esas funciones no son precisamente baratos. Son los modelos de gama alta, que tienen precios que rondan los 400 y 500 euros, cuando no más. Obviamente, eso los aleja de un gran público. Además, el uso de los mismos, aunque no es especialmente complejo, sí que supone una cierta barrera de entrada para algunas personas.

Un accesorio muy útil

Ahí es donde entra en juego un dispositivo diseñado por la empresa AliveCor, que permite realizar electrocardiogramas de manera sencilla usando la pantalla del móvil para obtener los datos. Se llama KardiaMobile y no es especialmente caro, pudiéndose comprar por 149 euros.

Este aparato, del tamaño de una barra de lápiz labial, pero mucho más plano, es fácilmente transportable y permite llevarlo siempre encima. El uso es muy sencillo, y sólo hay que vincularlo con el móvil e instalar la aplicación Kardia. Una vez hecho eso sólo hay que abrir la aplicación, pulsar en el botón Registrar y esperar a que acabe el proceso, que dura 30 segundos.

KardiaMobile

Cuando acabe la aplicación mostrará y almacenará los datos, además de ofrecer una grabación de esos 30 segundos en la que se ve toda la toma de medidas del electrocardiograma. Si el sistema ha detectado una posible fibrilación auricular lo mostrará en una barra naranja en la aplicación, para que se consulte con un médico. Este producto tiene detección instantánea de las tres arritmias cardíacas más comunes.

Hay otro modelo, el KardiaMobile 6L, que tiene dos electrodos en la parte superior para los dedos y uno en la parte inferior para hacer contacto con la piel de la pierna izquierda. El KardiaMobile 6L es un dispositivo más avanzado que permite medir hasta seis derivaciones de electrocardiogramas (I, II, III, aVL, aVR y aVF) sin cables o geles. esto permite a los médicos ver algunas arritmias que pueden ser indicadores principales de una enfermedad cardiovascular.

Una persona haciéndose un electrocardiograma con KardioCard

El último de los productos de esta empresa es KardiaCard, un aparato con el tamaño de una tarjeta de crédito que también permite realizar electrocardiogramas. Sun factor de forma hace que sea extremadamente fácil llevarlo encima, para tomar mediciones siempre que sea necesario. Además, al contrario que los otros dos dispositivos, no usa Wifi, por lo que se vale del bluetooth del móvil para poder realizar las mediciones en cualquier parte. eso sí, en este caso la batería no es reemplazable y dura unos dos años con un uso normal.

Una suscripción para más datos

Este producto ofrece funciones ilimitadas a la hora de realizar electrocardiogramas, detectar fibrilación auricular, bradicardia, taquicardia o un ritmo cardíaco anormal en solo 30 segundos. Se pueden guardar los ECG en el teléfono o enviarlos por correo electrónico al médico. También se puede mantener control del peso y de la presión arterial.

KardiaCare

Sin embargo, la empresa ofrece también una suscripción periódica llamada KardiaCare (9.99 euros/mes o 99.99 euros año) que permite tener muchos más datos disponibles. En concreto ofrece la detección de más tipos de arritmias, como el ritmo sino auricular con CVP.

También se recibirá cada tres meses una revisión de los electrocardiogramas realizada por un fisiólogo cardíaco. Mensualmente se puede descargar un informe que resume todos los registros de electrocardiogramas, lo que permite compartirlos con el médico o realizar un seguimiento a largo plazo.

Informe de KardiaCare

Además, si hay familiares que están cuidando al paciente, es posible configurar la opción de compartir automáticamente los electrocardiogramas con ellos, o con cuidadores mediante una función llamada Inner Circle. Y aunque no es la función principal, esta app permite también, con la suscripción, establecer recordatorios para tomar medicamentos específicos según las recomendaciones de los médicos.

No sustituye al médico

Al igual que el resto de dispositivos que dan parámetros de salud, el KardiaMobile no sustituye a un médico o a las revisiones periódicas que un paciente deba tener. La finalidad de este tipo de productos es permitir realizar pruebas diagnósticas en casa para saber si hay algún tipo de alteración y, en caso de duda, acudir al médico.

Por supuesto, estos dispositivos, al igual que otros similares, han de estar certificados por las pertinentes comisiones de salud de los diferentes países, para confirmar que son lo suficientemente fiables para obtener datos relevantes. No llegarán al nivel de precisión de equipos médicos mucho más caros, pero no se espera tampoco eso de ellos.

