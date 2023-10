Así puedes usar los nuevos audios de WhatsApp que se borran tras escucharlos

Hace unos días se supo que WhatsApp estaba a punto de lanzar una nueva función para sus usuarios, centrada en las notas de voz. Se trataba de la posibilidad de enviar un mensaje que se borrara automáticamente tras oírlo una sola vez. Esta característica era similar a la que ya existía en los mensajes de texto desde hace muchos meses.

De esta forma, será posible enviar mensajes de voz que no se puedan guardar o reenviar ya que la interfaz es diferente a la normal. Este tipo de mensajes sólo podrá ser oído por el interlocutor, y no por el emisor. Además, no se podrá reenviar a otras personas, ni siquiera antes de abrirlo.

Esto aportará una capa extra de seguridad, aunque hay que tener en cuenta que siempre es posible grabarlos usando la función de grabadora de otro móvil cuando se esté reproduciendo por primera vez, de la misma forma que se pueden hacer fotos a las imágenes que desapareen tras un primer vistazo.

Cómo enviar audios que espiran

La forma de uso de esta nueva función es extremadamente sencilla. Para activarla hay que usar la función manos libres de las notas de voz. Eso se hace dejando pulsado el botón de grabación de notas de audio y deslizando hacia arriba sin soltar. Eso bloqueará la grabación.

Así se puede grabar un mensaje muy largo sin tener que estar pulsando la pantalla en todo momento. Pues bien, en esa interfaz ahora hay un nuevo botón con un 1 y un círculo alrededor, en color gris. Si se pulsa pasa a color verde y se activa la nueva característica.

Interfaz de audios que se borrar

Cuando se termine de grabar el audio y se envíe aparecerá en la interfaz del chat como un mensaje enviado, pero no se podrá escuchar, ni saber la duración del mismo, aunque sí borrar. La persona que lo ha recibido podrá escucharlo una vez, en una ventana que se abre de forma independiente, y luego se borrará automáticamente.

Por el momento esta función está activa para los que tienen la versión beta de la aplicación, pero llegará en unas semanas a todos los usuarios con la actualización de la versión estable. Si no se quiere esperar siempre se puede instalar la versión de pruebas de WhatsApp desde la Google Play Store.

