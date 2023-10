Las cámaras de seguridad de eufy se actualizan con una función muy esperada

En España han ganado mucha popularidad en los últimos años los sistemas de alarmas y cámaras para viviendas, sean pisos o casas. Las constantes noticias sobre la ocupación y el miedo a los robos han disparado no sólo la contratación de servicios de empresas de seguridad, sino también la compra de cámaras de autogestión, como las de Amazon o de eufy.

Las cámaras de eufy se han dado a conocer por su buena calidad, así como por su excelente relación calidad precio, aunque no han estado exentas de algún problema en los últimos meses. Sin embargo, el rendimiento de las mismas y las actualizaciones han permitido mantener a la empresa como una de las referencias.

La última actualización de la aplicación para móviles, eufy Security, ha traído una de las funciones que más se echaban de menos, la de poder programar el estado de todas las cámaras de forma simultánea con una pulsación. Se acabó ir cámara a cámara cambiando el estado a Fuera de Casa cuando se sale y a En Casa cuando se llega.

Dos botones para todo

Esta actualización ha llegado en los últimos días a los usuarios de estas cámaras y ha habilitado dos nuevos botones en la interfaz principal, uno llamado "Me voy" y otro llamado "Me quedo". Estos dos grupos se crean cuando se abre la aplicación por primera vez tras la actualización, pero es posible editarlos en la pestaña Seguridad, en la parte inferior de la aplicación.

En esa sección se pueden crear grupos nuevos, para que se activen de forma conjunta, pero sin que estén todas las cámaras del sistema. Por ejemplo, se pueden activar las cámaras del perímetro exterior pero no las del interior, o viceversa. Además, el nombre de esos grupos se puede cambiar en esa misma sección.

Interfaz actualizada de la app eufy Security

Este cambio no tendrá mayor importancia para los que solo tienen una cámara de esta marca, pero los usuarios con varias agradecerán no tener que estar cambiando el modo de cada una cada vez que salen o entran en casa, algo necesario a no ser que estuvieran usando el geovallado. Si la aplicación no se ha actualizado de forma automática se puede descargar la última versión desde la Google Play Store.

