Esta inteligencia artificial te permite crear logotipos y diseños de forma gratuita

Hay dos vertientes de la inteligencia artificial que están creciendo a toda velocidad. Una son los chatbots como ChatGPT, que permiten crear textos de forma rápida sobre cualquier tema. Tanto Google como Microsoft ya tienen sus propias creaciones, Bing Chat y Bard, ambas disponibles en España.

La otra vertiente es el diseño y la ilustración, con empresas como Open AI con Dall-E o Midjourney como principales exponentes, aunque con muchas otras alternativas como Leonardo AI o CatBird.AI. Estas herramientas permiten crear desde ilustraciones realistas hasta logotipos, aunque siempre dan como resultado una imagen de mapa de bits, que no es lo más adecuado para luego usarla en impresión.

Ahí es donde entra un servicio como Looka, que se ha diseñado desde cero para crear logotipos y elementos de imagen de marca, los que se usan en páginas web, tarjetas de visita, vinilos, tazas, etc. Este servicio permite la creación de logotipos de forma sencilla y extremadamente personalizables.

Cómo crear un logo

El proceso de creación del logotipo es muy sencillo. En primera instancia se pide elegir la industria en la que está la empresa o proyecto ya que no es lo mismo la estética en el arte que en la docencia, por ejemplo. El segundo paso implica elegir algunos logotipos ya creados para que el sistema aprenda cuales son los gustos más acertados, de manera que el resultado final será mejor.

Cuando se haya hecho eso se elegirán los colores, hasta tres de un total de nueve que ofrece Looka. También se ha de escribir el nombre de la empresa o proyecto, además de un breve slogan si se quiere. Se recomienda que ese slogan no sea muy largo, y uno con tres palabras no especialmente cortas ya puede salirse de lo aconsejable, aunque no se establece una prohibición.

Logo creado en Looka

Por último, se pide que se elijan las categorías de los iconos que podrían aparecer en la imagen. En el ejemplo de este artículo, creando una marca en el sector de la electrificación, se han seleccionado las opciones Abstracto, Innovación y Excelencia, aunque esto es algo muy subjetivo.

En pocos segundos obtendremos 24 variaciones de un logotipo para la marca, que además se podrán personalizar si se pulsa encima de ellos. Se puede cambiar cada elemento, el tipo de letra, los colores... la personalización es enorme y, sobre todo, muy sencilla de ejecutar.

Objetos con el logo creado en Looka

Guardar la imagen, o imágenes, del navegador se puede hacer de forma gratuita, pero la descarga de los archivos de alta calidad para trabajar con ellos supone un pago. Hay varios escalones de precio, que van desde los 20 dólares de pago único a la suscripción de 129 dólares al año que da acceso hasta al diseño de una web completa.

