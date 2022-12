La mejor app para tablets de 2022 según Google es una vieja conocida de Android

Como sucede cada año, Google ha publicado una lista con las mejores aplicaciones para Android del año, en este caso, de 2022, y las ha dividido en varias categorías, entre las que se incluye la mejor app para tablets, y es una de las más míticas de Android.

Estamos hablando de Pocket, la plataforma que permite guardar artículos, tutoriales, noticias y más para leerlos cuando no tengas conexión, algo que le ha hecho ganarse el título de la mejor app para tablets de 2022.

Con esta aplicación tendrás la oportunidad de guardar cualquier web que te interese para leer su contenido después, aunque no tengas Internet en este momento, y lo mejor es que es multiplataforma, por lo que podrás acceder a los artículos desde tu móvil o tu ordenador.

Pocket, la mejor app para leer en tu tablet

Post por leer en Pocket El Androide Libre

Pocket nació hace tiempo como una plataforma en la que puedes guardar todos los textos que encuentras en Internet y que quieres leer, aunque no tengas tiempo en el momento en el que los has visto por primera vez. Con el paso de los años ha evolucionado mucho, y para bien.

Si no la has probado nunca, verás que guardar cosas para leerlas más tarde en Pocket es tan fácil como pulsar en el botón de compartir y seleccionar Pocket, después, podrás abrir la app para leer todas las cosas que has guardado previamente.

Artículo en Pocket El Androide Libre

Cuando guardes, por ejemplo, un artículo de El Androide Libre, podrás crear y asignar etiquetas para tenerlo todo organizado y reunir, por ejemplo, todos los tutoriales para tu móvil que quieras guardar bajo la etiqueta “Tutoriales”.

Al acabar de leer cada texto tienes la opción de eliminarlo, aunque si quieres conservarlo en tu biblioteca la plataforma simplemente lo marcará como leído para que sepas que ya lo has visto antes.

Otras funciones que le suman mucho valor

Artículos con contenido subrayado El Androide Libre

A grandes rasgos, de eso va la aplicación, pero es cierto que tiene algunas opciones más que la hacen imprescindible en tu tablet, móvil e incluso en tu ordenador.

Si no eres de leer, también existe una opción con la que podrás escuchar cada artículo que lees con la función de texto a voz de la app, en la que incluso podrás elegir la velocidad de lectura para enterarte de todo.

Categorías de Pocket El Androide Libre

Cuando veas algo que quieras recordar en uno de los textos que guardes en Pocket, podrás seleccionar esa parte y resaltarla, tras lo cual se guardará en una sección aparte con el resto de páginas en las que hayas hecho lo mismo.

Para poder diferenciar aún más, incluso existe una lista de favoritos para que pongas aparte otra serie de páginas que quieras tener siempre a mano. Además, es multiplataforma y puedes acceder a lo que guardas desde cualquier dispositivo.

Opciones de Pocket El Androide Libre

Si no sabes muy bien qué leer, puedes acceder a un apartado que engloba diferentes temas y que te muestra artículos y noticias seleccionadas y recomendadas por los editores.

