Cómo gestionar las alarmas del Google Nest Hub desde la app de Google Home

Si tienes un Google Nest Hub u otro dispositivo compatible con Google Home, como puede ser el Lenovo Smart Clock, sabrás que uno de los mayores inconvenientes llega a la hora de configurar aspectos básicos como las alarmas.

[Google Home se actualiza con un mayor control para la privacidad de tu casa]

Si no queremos usar comandos de voz, no nos queda más remedio que usar la pantalla táctil del dispositivo para navegar por las opciones y crear, borrar y modificar las alarmas. Algo especialmente molesto si no estamos en casa, por ejemplo, y queremos eliminar una alarma que no queremos que suene.

Afortunadamente, la app de Google Home tiene una función relativamente oculta, que nos permite configurar las alarmas de nuestro dispositivo sin necesidad de usar la pantalla táctil, sólo con usar el móvil.

Alarmas desde Google Home

La función, como explican en 9to5Google, está en la app de Google Home para Android.

Abre la app Google Home Pulsa en el dispositivo que quieras configurar de la lista en la página de inicio de la app. Pulsa en el botón del engranaje, en la esquina superior derecha. Entra en la sección "Audio". Entra en "Alarmas y temporizadores"

Puede parecer extraño entrar en "audio" para configurar la alarma, pero por algún motivo, ahí es donde los desarrolladores de Google han ocultado esa función. En una lista, veremos las alarmas que ya han sido configuradas en el dispositivo, así como los temporizadores que estén activos en este momento.

Cómo gestionar alarmas en Google Home

Sólo con pulsar la "X" al lado de cada alarma, podremos eliminar la alarma en cuestión. También podremos variar el volumen de las alarmas en general, por si no queremos que suenen al máximo volumen y no molestar a nuestros familiares, por ejemplo.

Lamentablemente, no tenemos más opciones. Desde esta sección no podemos crear nuevas alarmas ni modificar las ya existentes; tampoco podemos cambiar el sonido que producen. Es de esas cosas que podríamos pensar que son tan básicas que seguro que están ahí, pero no lo están; para el resto de funciones, tendremos que usar el Google Nest Hub o el dispositivo en cuestión que estemos usando.

Al menos, la posibilidad de eliminar alarmas es algo que nos puede salvar en muchas situaciones en las que no estamos en casa y no queremos despertar a nadie más con el sonido de la alarma.

Sigue los temas que te interesan