Lenovo ha presentado el despertador perfecto: Lenovo Smart Clock 2

Aunque el Mobile World Congress de Barcelona de este año vaya a ser una versión descafeinada de lo visto en anteriores ediciones hemos de reconocer que se están presentando propuestas interesantes.

Quizás no en el ámbito de los smartphones, o al menos no por ahora, pero sí en otros dispositivos relacionados con los mismos.

Un buen ejemplo es el Lenovo Smart Clock 2, un altavoz inteligente que promete funcionalidad doble, como despertador y como cargador.

Perfecto para cargar el móvil de noche

Lenovo Smart Clock 2 con su base de carga inalámbrica

La propuesta de Lenovo es sencilla. Han unido un cargador inalámbrico con un despertador integrado en un altavoz inteligente. Es algo parecido a lo que hizo Energy Sistem hace unos años, pero con el asistente de Google incorporado.

La estética no es precisamente elegante, pero es que el cargador no es parte integrada del altavoz, sino que se vende como un accesorio independiente, por si el usuario no lo ve interesante.

Lenovo Smart Clock 2

Se hubiera agradecido un diseño más compacto o con los mismos materiales, pero parece que Lenovo no ha querido trabajar mucho eso. Este cargador es compatible con MagSafe por lo que además de cargador nuestros Android se podrá cargar los modelos de móviles de Apple.

Características técnicas

Este Lenovo Smart Clock 2 usa el procesador MediaTek MT8167S y tiene 1 GB de RAM y 8 GB de memoria interna. Tiene un sistema de micrófonos de largo alcance y un altavoz de 15 pulgadas, con 3W de potencia.

La conexión Wifi 802.11 a/b/g/n a 2.4 Ghz y también dispone de Bluetooth 4.2.

Como era de esperar, es compatible con el asistente de Google, aunque su pantalla monocroma no ofrecerá resultados visuales, actuando como un altavoz normal pero con la pantalla para dar la hora y poco más, algo parecido a lo que hace el Amazon Echo Dot Clock.

La Lenovo Smart Clock 2 se pondrá a la venta a finales de verano por 89.99 dólares.