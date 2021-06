eufy RoboVac L70 Hybrid, análisis: el robot aspirador silencioso y con una gran app

En España cada vez existen más opciones de aspiradores inteligentes, capaces de aspirar y fregar nuestro hogar de forma autónoma. Recientemente hemos podido probar unas semanas el eufy RoboVac L70 Hybrid, un modelo muy completo que se encuentra a un precio muy competitivo para sus características técnicas.

Un diseño dentro de su categoría

eufy robovac l70 hybrid

A nivel de diseño no tenemos muchas sorpresas, ya que los robots aspiradores están cortados todos por el mismo patrón. Tenemos la característica figura cilíndrica de este tipo de dispositivos, siendo la más conveniente a la hora de moverse por los recovecos del hogar.

eufy robovac l70 hybrid

Quizás el punto más destacable de este aspirador es su protuberancia en la que apreciamos el logo de eufy. Este exceso de altura impide que pueda pasar por zonas como bajo un sofá con patas elevadas, pero aunque parezca un inconveniente tiene cierta ventaja, y es que dentro se encuentra una serie de sensores que permiten que el dispositivo pueda analizar con mejor perspectiva el entorno.

eufy robovac l70 hybrid

El robot cuenta con un parachoques frontal para cualquier tipo de colisión, aunque gracias a los sensores el robot termina frenando antes de chocar en la mayoría de situaciones.

eufy robovac l70 hybrid

En la parte inferior apreciamos varios sensores, el cepillo principal y un único cepillo lateral que moverá el polvo para facilitar la aspiración, nada sorprendente ni diferencial respecto a otros robots de la categoría.

eufy robovac l70 hybrid

El dispositivo cuenta con un deposito de agua y mopa para realizar un fregado mientras aspira, un añadido que en su categoría consideramos que debe estar presente sí o sí. Utilizarlo, no obstante es opcional, y si no queremos fregar basta con retirar el tanque de agua y su mopa, mientras que en el caso de que queramos fregar podremos incluso regular cuanta cantidad de agua utilizaremos durante el fregado dentro de la aplicación, así como delimitar en qué áreas de la casa no queremos limpiar.

Aspiración y fregado

El primer lanzamiento del dispositivo es tan simple como conectar la base a la corriente, iniciar la aplicación y tras la configuración inicial pulsar en el botón de iniciar la limpieza.

eufy robovac l70 hybrid 2

El robot utiliza un sistema de navegación por láser al que llaman iPath, el cual va generando el mapa de limpieza en tiempo real y moviéndose de forma eficiente. Durante las limpiezas realizadas no hemos percatado ningún patrón extraño al moverse por la casa, pudiendo ver en el propio mapa el movimiento del robot.

Un aspecto a destacar del eufy RoboVac L70 Hybrid es su tecnología Boost-IQ, tecnología que va analizando el terreno conforme aspira, aumentando la potencia de succión en el caso de que esté pasando por una alfombra o cualquier otro terreno que se le resista. Esta tecnología funciona de forma automática, aunque podemos desactivarla para que no se active nunca y la potencia de succión se mantenga constante.

eufy robovac l70 hybrid

Hablando de la potencia de succión, tenemos cuatro niveles para calibrar la capacidad de aspiración en modo silencioso, estándar, turbo y máximo, donde destacan un modo silencioso y estándar que no son excesivamente ruidosos. También tenemos un modo de solo fregado, el cual no aspira y reduce aún más el ruido al operar.

En cuanto a los tiempos, la limpieza del modo estándar tarda una hora aproximada en limpiar un piso con 3 habitaciones y dos baños. La cifra es orientativa, ya que en función del tamaño de tu hogar y la disposición de los muebles puede variar, pero nos parece un tiempo de limpieza más que decente, aunque su batería garantiza hasta 2 horas y media de funcionamiento, por lo que incluso si tu casa es bastante grande debería ser capaz de hacer toda la ruta de una sola pasada.

Experiencia de software y aplicación

En cualquier dispositivo conectado el software se ha vuelto un componente crucial, y en el caso de los robots aspiradores juega una doble importancia. Por un lado tenemos la parte que no se ve, que son los algoritmos internos que permite que el robot se mueva de forma autónoma y eficiente para aspirar la mayor superficie posible de nuestro hogar, mientras que por otro lado tenemos toda la parte de interacción.

Aplicación eufy robovac l70 hybrid

La aplicación móvil es un componente importante, ya que permite que el robot pase a ser un ente que limpia la casa al completo cuando se lo decimos a poder ofrecernos una experiencia de limpieza lo más personalizada posible. Cuando compre mi primer robot aspirador no fui consciente de ello y no le preste mucha importancia, pero conforme he ido probando nuevos modelos he pasado a considerarlo una parte importante.

Para sacar todo el potencial del eufy RoboVac L70 Hybrid es imprescindible descargar la aplicación de EufyHome, disponible en Google Play. Esta aplicación requiere que nos creemos una cuenta de Anker, algo comprensible, aunque no habría estado de más que pudiésemos iniciar sesión con nuestra cuenta de Google, Facebook o Apple, siendo esta opción un pequeño aspecto a mejorar.

En la aplicación nos encontramos las funciones básicas de este tipo de robots, como poder actualizar su firmware, comenzar a aspirar, seleccionar los modos de succión o pedirle que vuelva a su base de carga, así como comprobar el nivel de batería del dispositivo o recibir notificaciones que nos indiquen si el robot se ha quedado atascado en algún lugar de la casa.

Aplicación eufy robovac l70 hybrid 10

El programado es un aspecto crucial de estos robots y lo que hace que realmente brillen al hacer que no tengamos que preocuparnos. Podemos crear varias programaciones para uno o varios días de la semana a determinada hora y potencia de succión. Por ejemplo, si los sábados por la tarde no estamos en casa nunca podemos programarlo para que a esa hora aspire a máxima potencia, mientras que si estamos en casa entre semana todo el día programarlo para que opere de forma silenciosa.

El límite de programaciones que puedes realizar no está definido por la aplicación, pero en mi caso he podido probar y tener activas hasta 12 programaciones, muchas más de las que puedas necesitar (en mi caso tengo 3 activas, una de lunes a viernes, otra para los sábados y otra para los domingos.

El mapeado del hogar es una característica común en los robots aspiradores de esta categoría suelen tener presente. El L70 Hybrid es capaz de establecer el mapa en cada limpieza del hogar, un mapa que podemos personalizar estableciendo zonas en las que el robot no pasará a limpiar o si que pasará pero no fregará el suelo.

Tenemos también controles manuales para controlar el robot. Funciona correctamente para limpiar algún área concreta aunque a nivel personal no es que considere que sea una herramienta muy práctica, porque al final entre que buscas el móvil, abres la aplicación accedes a los controles manuales y controlas el robot terminas antes cogiendo la escoba de toda la vida y yendo al punto concreto. Por supuesto, esto es una apreciación personal, y siempre es mejor tener la opción a no tenerla.

Aplicación eufy robovac l70 hybrid

La aplicación de eufy Home cuenta con su propio widget de escritorio en el que podemos acceder desde este a las funciones rápidas de comenzar una limpieza y dirigirnos a la base de carga. La funcionalidad es básica pero es más que suficiente si lo que necesitamos es un acceso rápido.

Un modo que me ha gustado mucho es el modo llamado "Compartir la configuración", si activamos este modo podremos permitir que otro usuario pueda acceder a la configuración del eufy RoboVac L70 Hybric, para que nuestra pareja, familia o compañeros de piso también puedan interactuar con el robot. Es necesario, eso si, que estos usuarios dispongan también de una cuenta propia en la aplicación.

Aplicación eufy robovac l70 hybrid

En cuanto a integraciones con sistemas de domótica, tenemos la posibilidad de conectar el eufy RoboVac L70 Hybrid con Google Home y Alexa, pudiendo activar el aspirador con nuestro asistente de voz preferido o incorporar las labores de limpieza a rutinas concretas de nuestro sistema domótico.

La aplicación cuenta también con una herramienta que nos informa del estado de los sensores, filtros y los cepillos. Mientras que los sensores el mantenimiento que requiere es una limpieza, los filtros y cepillos la aplicación nos sugiere un reemplazo, aunque con un limpieza frecuente deberían durar más tiempo.

El desempeño de la aplicación nos gusta mucho, aunque aún tiene margen de mejora. A nivel personal, creo que la capacidad de editar el mapa podría disponer de una memoria de habitaciones que pudiese delimitar cual parte del mapa es nuestra habitación, la cocina o el salón. Es cierto que tenemos la capacidad de pedirle al aspirador desde la aplicación que limpie un área determinada, pero es una acción individual y tener una memoria de las habitaciones nos habría gustado para tener accesos directos a ciertas limpiezas, ya sea en la aplicación o mediante comandos de voz en los propios asistentes con los que es compatible.

Un robot aspirador completo con pocas debilidades

El eufy RoboVac L70 Hybrid está posicionado en un precio de 499 euros, colocándose en la gama intermedia de este tipo de dispositivos. Dentro de su categoría, destacamos una aplicación muy completa con todas las opciones que podemos exigir a un dispositivo de su categoría. También nos ha gustado mucho el ruido que ejecuta tanto en su modo silencioso como en el estándar.