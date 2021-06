realme Techlife Robot Vacuum, análisis: una aspiradora inteligente para todo el mundo

Cada vez es más común ver a los fabricantes de móviles diversificar su catálogo de productos. El último en hacerlo ha sido realme, que tras lanzar accesorios como auriculares o cámaras de vigilancia ha traído a España su primera aspiradora inteligente, la realme Techlife Robot Vacuum.

Este producto se enmarca dentro de la estrategia Tech Life, que busca crear un ecosistema de productos inteligentes interconectados a través de la aplicación realme Link, de la que hemos hablado anteriormente.

Una aspiradora de primer nivel

realme Techlife Robot Vacuum Álvarez del Vayo El Androide Libre

Lo primero que llama la atención es que realme presente un producto cuyo precio no es de los más bajos del mercado. Es decir, si miramos aspiradoras que se controlan desde una app, las hay más baratas que esta realme Techlife Robot Vacuum, pero no es un fallo.

La marca ha decidido apostar por la que, actualmente, es una de las mejores tecnologías para este tipo de producto, el Lidar. Gracias a este sensor la aspiradora es capaz de mapear la casa de forma literal y saber por dónde ha pasado, además de por dónde no, para no dejarse ni un rincón sin barrer.

realme Techlife Robot Vacuum Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esto supone un cambio radical con respecto a las aspiradoras sencillas que simplemente deambulan buscando pelusas y polvo. La diferencia entre ambas es notoria y eso explica el precio de este producto que, promociones aparte, está en 379 euros.

El diseño es muy similar al de otras aspiradoras, y cuenta con un rodillo y dos cepillos para limpiar, que introducen todo lo que haya en el suelo en su depósito. Este se puede vaciar de forma sencilla extrayéndolo por la parte posterior.

realme Techlife Robot Vacuum Álvarez del Vayo El Androide Libre

Hay un detalle muy funcional en la base de carga: el cable se puede conectar por un lado o por el opuesto, permitiendo que lo pongamos en el lado del enchufe que queramos, sin tener cables dando la lata. Ojalá esto se viera en más modelos.

En cuanto a la velocidad de limpieza, ha tardado 50 minutos en limpiar el piso en el que lo hemos probado, con una superficie limpiada de 33 m2. Ha usado un 23% de batería para ello.

Al terminar la limpieza el robot busca automáticamente la base, aunque en alguna ocasión ha tardado más de lo normal en hallarla. Eso sí, el color negro brillante de la tapa superior atrapa el polvo tanto como la propia aspiradora. En 24 horas ya estaba marcada con pequeñas motas, quizás un tono gris hubiera ayudado.

Una aplicación que lo controla todo

realme Techlife Robot Vacuum Álvarez del Vayo El Androide Libre

La aplicación es una de las piezas clave de este producto. Permite activar la aspiradora, pero también segmentar el plano de nuestra casa para poder limpiar sólo ciertas estancias.

Si es necesario podemos establecer zonas prohibidas en las que la aspiradora no entrará, por ejemplo si tenemos una habitación llena de aparatos y cables, donde seguro que se vaya a encontrar con obstáculos insalvables.

Como buena aspiradora inteligente, podemos programar las rutinas de limpieza, además de activarla o mandarla a la base de carga mediante los asistentes de voz de Amazon y de Google.

realme Techlife Robot Vacuum Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, podemos modificar las salas dentro de la aplicación, estableciendo el nivel de limpieza de cada una de ellas, tanto de aspiración como de limpieza con agua, aunque para esto deberemos comprar el pack que se vende aparte.

En la aplicación también tenemos un añadido simpático, un mando de control para mover la aspiradora exactamente a donde queramos para recoger algo que se haya derramado.

realme Techlife Robot Vacuum Álvarez del Vayo El Androide Libre

Es una pena que las voces que hay estén todas en idiomas diferentes al español. Al menos una debería hablar en castellano, sobre todo porque no todo el mundo entiende el inglés.

Experiencia de limpieza

realme Techlife Robot Vacuum Álvarez del Vayo El Androide Libre

Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención de esta aspiradora es que es capaz de activar los diferentes modos de succión en función de lo que detecta. Así, no es raro que mientras aspira de pronto escuches que sube el volumen del sonido que hace la propia aspiradora, porque ha pasado por una zona más sucia y ha dado más potencia al motor. Es algo que se agradece y que permite equilibrar el ruido (que no es especialmente alto) con la eficacia.

En cuanto a la aspiración, es la que se espera, con una potencia de succión de unos 3000 Pa, la misma que tienen algunos modelos rivales pero superior a otros, que en ocasiones cuestan incluso más que esta.

Como era de esperar, las esquinas son la parte que más le cuesta limpiar, pero los dos cepillos en forma de hélice hacen su trabajo. Aquí es donde entra en juego la programación y es que si la pasamos a diario seguro que no se llega a acumular pelusa en zonas donde le sea difícil acceder.

En cuanto a los obstáculos, hemos visto cómo se desempeña bien, aunque al igual que el resto de robots de este tipo, puede tener problemas en algunas sillas o sillones con un pie demasiado plano, como veis en la foto.

realme Techlife Robot Vacuum Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los propios fabricantes indican que dejemos la estancia recogida de cables y elementos suelos como zapatillas, pero personalmente también os recomiendo que este tipo de muebles los dejéis en una posición en la que no moleste. Eso sí, lo normal es que no haya ninguno en muchas casas, así que tampoco es un problema grave.

Conclusión

Aunque la realme Techlife Robot Vacuum nos ha gustado mucho aunque haya algunos detalles mejorables, como que no traiga el pack de fregado en la caja de venta. Dentro de estos precios es algo que debería darse por descontado.

realme Techlife Robot Vacuum Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por otro lado, el precio es adecuado mirando a sus rivales de Roomba o Roborock, pero realme ha hecho mucho hincapié en ofrecer productos económicos en sus móviles y da la sensación de que no lo ha logrado de la misma forma en esta ocasión.

Aún así estamos ante una aspiradora solvente, que limpia bien, que cuenta con tecnología de mapeado por láser (esto es esencial) y que para lo que cuesta cumple sobradamente.

