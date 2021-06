La nueva versión de WhatsApp cambia el reproductor de notas de voz

WhatsApp ha estado introduciendo cambios estas últimas semanas, que los usuarios en España con su beta han podido ver ya. La nueva beta de la aplicación de mensajería nos vuelve a mostrar cambios, en esta ocasión referentes a sus notas de voz, que obtienen un nuevo diseño.

En esta nueva beta de WhatsApp podemos ver que la app introduce un nuevo diseño en el reproductor de los mensajes o notas de voz. Se trata de un diseño visualmente más sencillo y cómodo, aunque elimina al mismo tiempo una característica de importancia.

Así es el nuevo reproductor de notas de voz en WhatsApp

WhatsApp nuevo diseño notas de voz

WhatsApp Beta en su versión v2.21.13.17 muestra ahora unas ondas de voz en los mensajes de audio que se vayan a reproducir en un chat, como se puede ver en la imagen superior. Este diseño sustituye a la barra de reproducción clásica, que llevaba presente en esta función desde su introducción en la app.

El diseño de las ondas permite ver las variaciones que hay en la intensidad en el sonido de ese mensaje. Cambian a un color más oscuro a medida se vaya reproduciendo ese audio, para que podamos saber dónde se encuentra esa reproducción. Eso sí, este diseño supone que se elimina el deslizador de la barra de reproducción, de modo que no nos podemos mover por ese mensaje, ya sea adelante o hacia atrás.

Esto supone que si hay partes de la nota que no has entendido o no las has escuchado, WhatsApp te obliga a reproducir ese mensaje de voz en su totalidad. Se trata de una beta, por lo que es posible que esto se vaya a corregir de cara a su lanzamiento de forma estable.

WhatsApp reenviar stickers

Además de este cambio en las notas de voz, la nueva beta de WhatsApp introduce la posibilidad de reenviar packs de stickers a otros usuarios. Cuando veas un pack de stickers, en la parte superior derecha se introduce el botón de reenviar, para que se los mandes a otra persona que quiera tenerlos.