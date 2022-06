WhastApp cambiará la forma de hacer copias de seguridad para no arruinar tu cuenta de Google

A principios de año nos enteramos de que WhatsApp iba a cambiar la forma en la que hacía copias de seguridad dado que el acuerdo que tenía con Google para alojarlas sin límite en nuestras cuentas de Google Drive dejaría de estar vigente. De esta forma, las copias de seguridad empezarían a ocupar espacio en nuestro almacenamiento, algo que Google incentivaría para hacer que más gente se pase a los planes de pago de Google One.

No es algo que dependa de WhatsApp, pero la compañía está trabajando en cambiar la forma en la que se hacen las copias de seguridad para intentar que esto no sea un problema.

Eligiendo la copia y restaurándola

En la nueva interfaz, que aún no está activa, podemos ver que la aplicación tendrá la opción de realizar la copia de seguridad en Google Drive de forma normal, pero también nos permitirá descargar esa copia.

De esta forma, si no tenemos mucho espacio en Google Drive podemos descargar la copia en el móvil y pasarla al ordenador, para tenerla ahí disponible para cuando queramos importarla desde otro móvil. Eso sí, tened en cuenta que no es difícil que las copias de seguridad se vayan por encima de los 10 GB, incluso aunque no creáis que hacéis mucho uso de la aplicación.

Personalmente esto es algo crítico para mí, como expliqué, porque mi trabajo me implica cambiar de móvil semanalmente. Es más, mientras estoy escribiendo esto tengo delante un móvil que está restaurando la copia de seguridad de WhatsApp desde Google Drive.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan