Los estados de WhatsApp mostrarán los enlaces correctamente y no como si estuviéramos en 2004

WhatsApp no es una aplicación que se caracterice por una velocidad de actualización elevada. De hecho, no son pocas las veces que se le ha echado en cara que no incluyera ciertas funciones o características presentes en apps como Telegram. Pero es cierto que la base de usuarios de la plataforma es tan grande que es mejor no confundir a los usuarios.

Pese a eso, hay algunas decisiones de diseño que son arcaicas, como la forma en la que se muestran los enlaces en los Estados. Seguro que os habéis fijado en que aparece la URL en blanco sobre el fondo de color que la persona escoja.

WhatsApp prepara las vistas previas para enlaces

Según ha podido ver WABetaInfo, en la compañía se están preparando para cambiar la manera en la que se verán esos enlaces, tras muchos años esperando.

Como veis en la imagen, en vez de una URL en texto, algo propio de los inicios de internet, podremos ver una imagen previa de lo que veremos si pulsamos en el enlace. Esto es más útil y acorde a lo que vemos en aplicaciones como Instagram con las canciones, por ejemplo.

En esa previsualización veremos una imagen, el título de la web a la que se enlaza, la descripción de la misma y el propio enlace.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan