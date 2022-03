La app más simple y cómoda para registrar tus gastos, así es Daily Spend

Ya te hemos hablado en más de una ocasión de algunas aplicaciones Android que permiten llevar un registro del dinero que gastas, cómo Just Expenses, sin embargo, una de las mayores quejas de los usuarios respecto a este tipo de apps es que hay ocasiones en las que son demasiado complejas, pero la aplicación que te vamos a enseñar hoy, Daily Spend va a permitir que registres y compruebes tus gastos de la manera más simple posible.

Simple, bien diseñada y útil

Gasto diario El Androide Libre

Lejos de ser una aplicación con un elevado número de secciones y configuraciones, se trata de una aplicación que muestra toda su información disponible en una sola página, algo que pueda ayudarte a simplificar bastante el proceso.

Y es que, al abrir esta aplicación te encontrarás directamente con el botón que te permite añadir nuevos gastos, y estos tienen únicamente tres variables que son la cantidad, la fecha y la categoría, de manera que si miras el resumen a final de mes podrás ver en qué tipo de cosas te has ido gastando más dinero.

Resumen diario El Androide Libre

Antes de pasar a los gráficos, que son todo un clásico en este tipo de aplicaciones, podrás ver un resumen que te muestra diferente información como el gasto diario, el gasto semanal, el promedio de gasto y los gastos que has ido anotando a lo largo del día. Además, puedes establecer un presupuesto de gasto diario para que al abrir la aplicación te indique si te has pasado o no de este.

Gráficos para ver todo lujo de detalles

Gráfico por categorías El Androide Libre

Cuando bajes de este resumen, verás diferentes tipos de gráficos en los que se muestra tu gasto en función de diferentes variables.

En primer lugar, verás un gráfico circular que te enseña cuáles son las categorías en las que te has gastado más dinero, algo muy útil para comprobar al final de cada mes o de cada semana en qué categoría deberías recortar de cara al futuro si quieres ahorrar. Puedes escoger en un letrero que hay junto al gráfico el periodo de tiempo que muestra este.

gasto diario semanal El Androide Libre

Si bajas un poco más encontrarás un gráfico de barras que te enseña la cantidad de dinero que te has gastado en los meses anteriores para que puedas ver de forma sencilla en cuál has tenido más gastos. Mientras que podrás ver el mismo gráfico, pero con los días de la semana un poco más abajo, para que sepas cuáles son los días en los que más utilizas tu dinero.

Por último, también aparecerá un historial que te muestra cuáles son los últimos gastos que has añadido, así como un calendario en el que podrás ver una miniatura con el dinero que te has gastado cada uno de los días del mes.

Ajustes El Androide Libre

Al llegar al final del todo, verás una pequeña separación a partir de la cual se ubican los ajustes de la aplicación y una barra mediante la cual puedes calificar a la app. El hecho de que está solo tenga una página tanto para los elementos de la propia aplicación como para sus ajustes hace que sea más simple de lo que estamos acostumbrados, y a la vez más fácil de usar.

Cómo descargar en Google Play

Esta aplicación está disponible de manera totalmente gratuita en Google Play, no cuenta con compras en la app, pero sí con anuncios.

