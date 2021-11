Cómo borrar los datos EXIF de tus fotos del móvil

Cada vez que compartes una foto que has tomado con la cámara estás compartiendo información sobre tu móvil y sobre el momento en el que tomaste la fotografía, entre otras cosas. Es lo que se conoce como datos EXIF.

Es posible que no quieras que todo el mundo sepa con qué móvil o en qué momento y lugar tomaste cada fotografía que compartes, y con esta aplicación para Android podrás borrar esa información.

Borra los datos EXIF de tus fotos con Exif Eraser

Eliminar datos exif El Androide Libre

Si quieres deshacerte de los datos Exif de tus imágenes, la aplicación Exif Eraser será tu mejor aliada, ya que acabará con esta información para que nadie pueda verla. Además, guardará una copia de tu imagen totalmente limpia, por si tú quieres conservar los datos en la imagen que no compartas.

Para ello, solo tendrás que descargar la aplicación desde Google Play. Una vez lo hagas, sigue estos pasos:

Selecciona una imagen a la que borrar los datos EXIF.

Elige el lugar en el que guardar la imagen.

Pulsa en Details para acceder a la imagen

Modos de EXIF eraser El Androide Libre

Cuando hagas esto, verás que la imagen se ha modificado, y sus datos EXIF aparecerán en blanco, de manera que nadie conocerá detalles acerca de las fotografías que hayas tomado con el móvil.

Lógicamente, hay datos como el espacio de almacenamiento que ocupan las imágenes o sus dimensiones que esta aplicación no es capaz de borrar. Por otra parte, la imagen mantendrá su calidad y su tamaño.

La aplicación cuenta con otras opciones, como la de eliminar los datos EXIF de múltiples imágenes a la vez, e incluso de eliminar automáticamente las imágenes con datos EXIF una vez haya creado la copia sin dichos datos.

Ajustes de Exif eraser El Androide Libre

Cómo descargar Exif Eraser en Google Play

Puedes descargar aplicación en Google Play de manera totalmente gratuita. No tiene versión premium, por lo que todas las características de esta están disponibles con solo descargarla.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan