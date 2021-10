La app Reloj de Google se actualiza con nuevos widgets inspirados en Android 12

La presentación oficial de Android 12 tuvo lugar hace unos días, aunque aún no hay ningún dispositivo que lo ejecute oficialmente, al menos en su versión estable.

Google ha pospuesto el lanzamiento y presentación de los Pixel 6 a la semana que viene y parece que el que es el primer móvil con Android 12, el OnePlus 9RT, no llegará a España por el momento.

Google sigue actualizando mientras tanto sus aplicaciones para adecuarlas al nuevo lenguaje de diseño de Android 12, Material You, y de paso las mejora. No es la primera versión de Reloj de Google compatible con Material You, pero sí la más importante.

Nuevos widgets para la aplicación Reloj de Google

La última aplicación que ha mejorado notablemente es Reloj de Google, la app que viene preinstalada en muchos dispositivos y que permite poner un reloj digital o uno analógico en los escritorios, además de configurar alarmas, etc.

Nuevos widgets de la app Reloj de Google 9to5google

Con la última actualización que ha llegado a la Google Play Store, la 7.1, Google ha renovado por completo los widgets, algo que hemos visto también en Google Maps.

Nuevos widgets de la app Reloj de Google 9to5google

Lo vemos no sólo en el diseño de los widgets, con cambios como la inclusión de la fecha en el reloj analógico, sino también con un nuevo widget que se comporta como un cronómetro, no teniendo que abrir la aplicación para usarlo si no lo queremos.

Los widgets pueden ser sólidos o transparentes y se ajustan a los cambios de color de Android 12, como no podía ser de otra forma.

Esta actualización esta siendo enviada a través de la tienda de Google, pero al igual que pasa con Google Maps, aún hay muchos usuarios que aún no pueden usarla, al activarse por oleadas en los servidores de Google.

