SwiftKey se actualiza e integra Microsoft To Do para que tomes notas rápidas al vuelo

Microsoft integra la app de listas to do en SwiftKey El Androide Libre

Uno de los mejores teclados es SwiftKey, al que le puedes sacar más provecho con estos trucos, que hoy se ha actualizado para integrar Microsoft To Do, la app de listas to-do.

Un interesante concepto al igual que ha sido otras incorporaciones como el portapapeles sincronizado con Windows lanzado a principios de este mes que nos muestra que Microsoft quiere que esta app sea incluso mucho más que un teclado en sí.

Microsoft To Do ahora en SwiftKey

SwiftKey en su versión 7.8.6.5 se ha actualizado con la integración de Microsoft To Do para que nos fuerce a usar una cuenta de Outlook para la sincronización de las notas.

To Do en SwiftKey El Androide Libre

Es decir, que en el momento que actualicéis desde la Play Store y pulséis sobre el icono de notas, vais a tener que sincronizar con una cuenta de Outlook para así tener todas las notas a mano.

To Do en SwiftKey El Androide Libre

Hecho este paso, cada vez que se pulse sobre el icono de notas aparece un campo donde rellenamos la nota y la posibilidad de elegir la lista donde se agregará.

Como no, justo después SwiftKey nos anima a instalar Microsoft To Do si no lo tenemos en el móvil, así que de esta forma se asegura que pasemos por su app de listas to do para sacarle el máximo partido a esta gran novedad de su teclado.

La rapidez de tomar una nota al vuelo

Lo mejor de esta novedad de SwiftKey es que si estamos chateando con alguien en WhatsApp u otra app y hemos de anotar algo rápido, ahora lo tenemos a tiro de pulsación para que agreguemos una nota rápidamente.

To Do en SwiftKey El Androide Libre

Cuando uno se acostumbra a este tipo de acciones luego puede costar ir a otra app de terceros para hacer la misma acción, así que aquí Microsoft se apunta un gran tanto para que la experiencia sea lo más minimalista posible en cuanto a número de pulsaciones necesitadas para agregar una nota.

Otro detalle interesante para esta integración es la sugerencia de añadir como tarea el último elemento que hemos añadido que agiliza de nuevo ciertas acciones repetitivas.

Datos en Swiftkey El Androide Libre

También se ha integrado la posibilidad de no compartir con Microsoft los datos que recomendamos desde estas líneas que lo hagáis.

Por lo demás, poco más que añadir a una integración que va a gustar a muchos, sobre todo aquellos que usen SwiftKey y tengan a To Do de Microsoft como su app de listas to-do favoritas, aunque siempre tenemos esta gran lista como alternativa.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan