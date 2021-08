Hojas de cálculo de Google ahora sugiere fórmulas basadas en el contexto

De las últimas novedades que hemos tenido sobre la suite de ofimática de Google fue ese tema oscuro. Pero ahora tenemos una buen suculenta: sugerencia de fórmulas en Hojas de Cálculo.

Gestionar datos nunca fue tan fácil según hacen saber desde Android Police, ya que ahora recibiremos sugerencias basadas en el contexto de lo que vamos tecleando desde esta gran aplicación que se lo ha puesto muy difícil a la que domina desde siempre: Microsoft Excel.

Sugerencia de fórmulas para conocer nuevas fórmulas en Hojas de Cálculo de Google

Para que esta sugerencia de fórmulas haga toda su magia, lo único que hemos de hacer es de desplegar una serie de datos en varias columnas y filas.

Con la tecla tabulador podemos ir añadiendo esas sugerencias según veamos que nos puedan valer. Y la verdad que en este sentido Google ha hecho un maravilloso trabajo a todos los niveles.

Hojas de cálculo El Androide Libre

Según vayamos aceptando cada sugerencia y pulsando la tecla del tabulador se va incrementando las distintas posibilidades para que encajen en lo necesitado. No todos necesitamos complejas fórmulas, pero según los datos que hayamos introducido, parece ser que esta app de Google funciona la mar de bien para que nos sorprenda para incluso ahorrarnos tiempo y energía.

Hojas de cálculo de Google El Androide Libre

Esta nueva característica para los locos de las hojas de cálculo puede ser desactivada desde el botón de 3 puntos si no queremos que cada dos por tres no aparezca una sugerencia y seamos lo suficientemente independientes para no necesitarla.

Podemos esperar que lleguen las nuevas sugerencias de Hoja de Cálculo de Google para dentro de 2 semanas tal como ha adelantado la misma Google desde su blog.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan