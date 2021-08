Signal se actualiza con una novedad de la que ya no podrás desprenderte

Lo efímero de algunos espacios y acciones en algunas apps se ha convertido en esencial para muchos. Al igual que ahora en Signal, una app en la que puedes activar tu huella dactilar, que ahora permite que todos los mensajes que envíes se borren al poco.

Esos mensajes que se autodestruyen, al igual que son y han sido los de Snapchat o las Stories de Instagram, va a ser la norma ahora en Signal siempre que lo actives por defecto en la app.

Todos los mensajes que envíes pasan a mejor vida al poco en Signal

La nueva actualización de Signal trae consigo la capacidad de poder activar por defecto que todos los mensajes que envíes desaparezcan con un nuevo temporizador que marcará el momento en que sean borrados.

Anteriormente, el usuario tenía que activar de forma manual en un chat la desaparición de un mensaje en un tiempo determinado, pero ahora hay un control general que afectará a todo chat que iniciemos en la app.

Mensajes que desaparecen El Androide Libre

Una nueva habilidad ideal para los que no quieren que sus chats se mantengan por la razón que quieran o para aquel usuario que no dispone de mucho espacio de almacenamiento y no desea que esas imágenes y más vayan ocupando megas y megas de su memoria interna.

Esta novedad es única en las apps de mensajerías actuales y ni Telegram o WhatsApp permiten a sus usuarios activar de forma general que se borren los mensajes después de un tiempo determinado.

Configura el tiempo de forma personalizada

Aunque cabe esperar que alguna importe esta función de Signal y la lance en una nueva actualización.

Las distintas opciones a configurar El Androide Libre

Signal permite determinar el tiempo en el que el mensaje se borrará a los 30 segundos, 5 minutos, 1 hora, 8 horas, 1 día, 1 semana y 4 semanas, aunque también podemos personalizarlo.

Quién sabe si este tipo de mensajes que se autodestruyen será una norma en el futuro para que los chats sean igual que en la vida real, que lo dicho quede en la memoria y no necesitemos tirar de una captura de pantalla, aunque siempre quedará esa posibilidad.

Cómo activar los mensajes que desaparecen de forma general

Signal El Androide Libre

Para activar esta nueva función de Signal hemos de pasar por:

Pulsamos sobre el botón de 3 puntos situado en la parte superior derecha.

situado en la parte superior derecha. Damos a Ajustes.

Pulsamos en Privacidad .

. Vamos hasta mensajes que desaparecen.

Seleccionamos un tiempo personalizado o elegimos alguna de las opciones por defecto.

Esta nueva habilidad de Signal está disponible en la última versión de la app, justamente la 5.19.4, así que ya puedes pasarte por la Google Play Store para actualizar esta app de mensajería.

Te puede interesar:

Sigue los temas que te interesan