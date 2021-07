HalloApp: una red social privada creada por ex-empleados de WhatsApp

WhatsApp es una de las apps más conocidas por usuarios en España. Dos ex-empleados de la popular app son los creadores de HalloApp, una nueva red social que podemos descargar ya en teléfonos Android. Una aplicación a medio a camino entre red social y mensajería, que se centra en personas que conocemos.

HalloApp es una red social privada en la que podremos hablar con familiares y amigos, solo con aquellas personas cuyo número de teléfono tenemos. Además, en la app no hay anuncios y las conversaciones tienen cifrado de extremo a extremo en todos los casos.

Así es HalloApp

HalloApp

Neeraj Arora y Michael Donohue son los creadores de esta app. Ambos trabajaron en WhatsApp antes de que Facebook la comprara y ambos dejaron la empresa hace un par de años. Ahora crean una app a medio camino entre red social y aplicación de mensajería instantánea, donde la privacidad juega un rol determinante.

HalloApp tiene una interfaz muy simple, con cuatro pestañas en su parte inferior: una página de inicio donde verás posts de tus amigos, la segunda de chat grupales, la tercera de chats individuales y la cuarta son los ajustes. Una interfaz que permitirá que nos movamos con gran comodidad en esta app en nuestros teléfonos.

Los creadores de HalloApp buscan centrarse en las relaciones de verdad en esta app, no en hablar con desconocidos o chats que no tienen valor alguno. Solo vas a ver a esas personas que tienes en tu agenda en la app y en el feed al comienzo de la misma solo serán publicaciones que ellos suban las que veas. No hay anuncios dentro de la app, así que no hay distracciones o molestias.

HalloApp interfaz

Se trata de una app que busca diferenciarse de forma clara de Facebook o WhatsApp, ambas con muchas críticas sobre su privacidad, así como por llenarse de contenidos que realmente no aportan nada al usuario, como ya conocemos en el feed de noticias en la red social. HalloApp busca ser algo más simple centrado en las personas.

Cómo descargar en Android

HalloApp se puede descargar ya de forma gratuita desde la Play Store. La aplicación no tiene compras ni anuncios en su interior. Además, las conversaciones que tengamos en la misma tienen cifrado de extremo a extremo, para garantizar su privacidad.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan