WhatsApp borrará tu cuenta si usas alguna de estas apps

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada en España. Muchos de los usuarios con una cuenta en la app usan realmente apps de terceros que dan más opciones de personalización. Aunque hace tiempo que la aplicación busca evitar que se usen este tipo de aplicaciones.

En un nuevo intento, WhatsApp se pone seria ante los usuarios que usen algunas de estas aplicaciones de terceros. Esos usuarios podrían ver como sus cuentas en la app de mensajería son eliminadas si se detecta que usan una app no oficial.

WhatsApp contra las versiones no oficiales

WhatsApp

La app ha emitido un nuevo comunicado donde buscan advertir a los usuarios. Las llamadas versiones alteradas de WhatsApp son apps no oficiales, que violan las condiciones y términos de uso del servicio. Esto es algo que supone que la aplicación va a tomar acciones contra las cuentas de aquellos usuarios que usen alguna de estas apps.

Las cuentas de aquellos usuarios que usen estas versiones no oficiales serán suspendidas. La aplicación afirma que si nos encontramos con un mensaje que informa que nuestra cuenta ha sido suspendida de forma temporal es porque estamos usando alguna de esas versiones alteradas.

Además, si tras ver ese anuncio de que tu cuenta ha sido suspendida de forma temporal no empiezas a usar la versión oficial de la app, se podría suspender tu cuenta de forma permanente. Esto es algo que se aplica a usuarios que usen apps como WhatsApp Plus o GB WhatsApp, que son las versiones alteradas o no admitidas de la app.

Un aviso para todos los usuarios en Android que utilicen alguna de esas versiones no oficiales de la misma. Sus cuentas podrían ser suspendidas de forma permanente. No es la primera vez que avisan a los usuarios, aunque parece que WhatsApp busca ser más clara y tomar medidas cada vez más severas. Habrá que ver si funciona como ellos esperan.