Chrome te permitirá guardar grupos de pestañas para no tener que recrearlas

En el mes de mayo Chrome nos forzó a usar la vista cuadrícula para manejarnos con las pestañas. Ahora da un paso hacia delante para que podamos guardar los grupos de pestañas.

Una próxima actualización que viene a mejorar la experiencia de la vista de cuadrícula de las pestañas para así en un futuro cercano completarla al poder seguir precios desde las mismas.

Una serie de actualizaciones por fascículos

En un primer momento Chrome introdujo la vista cuadrícula, y en un segundo, la habilidad para seguir precios de las pestañas que tenemos abiertas.

Vista de cuadrícula de las pestañas de Chrome El Androide Libre

Pero claro, si por lo que fuera tienes un grupo de pestañas abiertas para seguir los precios de los componentes de tu próximo PC y, por lo que sea, las borras, has de volver a abrirlas una a una.

Aquí el navegador de Google quiere que en una futura actualización seas capaz de guardar ese grupo de pestañas.

Un grupo de pestañas situadas en la parte inferior de Chrome El Androide Libre

Queda bien claro que Google quiere que desde su navegador seas capaz de tener grupos de pestañas abiertas para seguir precios, aparte de dar esa experiencia de usuario más elegante y completa sin que necesariamente la usemos con esos motivos.

Próximamente

En unas nuevas líneas de código añadidas a Chromium Gerrit, aparecen referencias a la posibilidad de guardar grupos de pestañas.

Pestañas abiertas en la vista de cuadrícula El Androide Libre

Uno de los objetivos es que no tengas que estar recreando de forma manual todas las pestañas de esa configuración nueva para tu PC o esos apartamentos que estás guardando para irte de vacaciones.

Hay que mencionar que todavía los chicos detrás del desarrollo se están enfrentando a una serie de bugs de la nueva función, así que estamos ante un trabajo actual que podría ver la luz en unas semanas o más.

Como no, no es la única función que llegará pronto a Chrome, ya que tenemos el nuevo widget con 4 accesos, aunque no hemos de olvidar que ya ha estrenado: el editor de capturas o el gestor de RSS para lecturas a posteriori.

Te puede interesar: