Amazon podría adelantar el Prime Day: un cambio histórico que trastoca los planes del comercio electrónico global

Amazon hará un cambio histórico en una de las fechas más importantes de su calendario: el Prime Day. Junto al Black Friday, el Prime Day son sus mayores jornadas de ofertas del año y permiten a los suscriptores con una cuenta Prime acceder a ofertas realmente interesantes.

Se trata de varios días de ofertas agresivas enmarcadas en el mes de julio. Ahora, según Bloomberg, la compañía estaría valorando adelantar estas ofertas al mes de junio.

Amazon lanzó sus ofertas de verano en 2015 con la idea de atraer y fidelizar a los usuarios de pago en base a ofertas y promociones agresivas. En el caso de España, estos usuarios pagan 49,90 € y disfrutan de ventajas como envíos rápidos sin coste, servicio de música o series.

Durante la última década, la compañía ha intentado mantener el Prime Day cada vez con más reclamos, un reto que el año pasado acabó extendiendo las ofertas de los 2 días habituales hasta 4 jornadas de ofertas. Una ventana mayor de oportunidad pero que dio la sensación de que ya no era tan urgente hacerse con los productos rebajados. Ahora, con el cambio de fecha querría dar un golpe de timón.

La modificación de esta fecha no supondría únicamente un cambio histórico en la dinámica de ofertas de la compañía y un reto logístico y para las tiendas que venden en la plataforma, sino también para todo el sector del comercio online.

Al ser una fecha tan establecida en el calendario minorista, es habitual que el resto de competencia lance también sus propias ofertas, con lo que el movimiento de Amazon estaría buscando pillar a contrapié a estos rivales que tenían ya establecido en el calendario su remedio al Prime Day. Y volver a hacer brillar sus ofertas para miembros de pago.

Una de las incógnitas sobre Amazon es cuándo llegará Alexa+ a Europa y se expandirá más allá de Norteamérica. El máximo responsable de Alexa Internacional explicaba a este periódico que sería "muy pronto", con lo que el periodo de ofertas agresivas también podría hacerse coincidir con la llegada del asistente inteligente a más mercados.

Otro de los motivos por los que Amazon podría adelantar las ofertas, que suelen centrarse especialmente en electrónica de consumo, a junio sería la celebración del Mundial de fútbol de la FIFA en dicho mes. Cabe tener en cuenta que la cita deportiva suele ser un elemento espoleador de ventas de dispositivos como televisores y sería un buen barómetro ante un panorama de incertidumbre internacional.

Por otro lado, la jugada de Amazon de adelantar el Prime Day también sería un reclamo contable. Trasladar la venta a junio atraerá ingresos significativos a las cuentas del segundo trimestre, impactando los próximos informes financieros de Amazon.