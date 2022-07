OnePlus pierde una de las pocas cosas originales que le quedaban con el nuevo OnePlus 10T

OnePlus es un fabricante en medio de un periodo de cambio. La que fuera una de las referencias en Android parece haber perdido el norte en los últimos años, por la fusión de sus equipos con los de Oppo y la adopción de una capa claramente basada en ColorOS.

[OnePlus se integra oficialmente en OPPO: qué cambia y qué sigue igual]

El lanzamiento este año del OnePlus 10 Pro y futuros dispositivos como el OnePlus 10T que se presentará a principios de agosto pretenden arreglar eso. Aunque suponga decir adiós a algunas de sus características más únicas dentro del mercado de Android.

Adiós al control deslizante de los OnePlus

El Alert Slider era uno de los detalles propios de los OnePlus OnePlus

Así lo ha confirmado Hope Lui, diseñadora jefe de OnePlus en declaraciones a The Verge, donde defiende uno de los cambios más notables del OnePlus 10T: la eliminación del Alert Slider, el control deslizante de alerta que hasta ahora, había estado presente en todos los modelos de gama alta.

En efecto, OnePlus ya ha mostrado su nuevo móvil al público, pese a que no se presentará oficialmente hasta el 3 de agosto en un gran evento en Nueva York; tal vez porque sabe que ya ha sido filtrado bajo el nombre de OnePlus Ace Pro que tendrá en otros mercados.

Tal y como se esperaba, el OnePlus 10T continúa con las líneas de diseño del OnePlus 10 Pro, con el llamativo conjunto de cámaras que parece salir del lateral. A simple vista, es difícil distinguir ambos dispositivos, así que podríamos pensar que este es simplemente un OnePlus 10 Pro con el hardware cambiado; pero no es así, en realidad se han realizado varios cambios internos, que son los que han obligado a eliminar el control deslizante de alerta.

Lui ha explicado que los ingenieros de la compañía necesitaban más espacio interno para otros componentes, como por ejemplo, los necesarios para expandir la potencia de la carga, una batería más grande, y una mejor antena para obtener una señal inalámbrica superior. Es una explicación que tiene sentido, especialmente teniendo en cuenta el reducido espacio disponible en un smartphone moderno, pero no deja de ser triste.

El control deslizante de alerta era una de las cosas que distinguían a OnePlus del resto de fabricantes de Android. Es una manera rápida y sencilla de poner el móvil en silencio o en vibración, por lo que es ideal para cuando vamos a entrar en una reunión, sin necesidad de ponernos a buscar la opción en los menús de Android o de bajar al mínimo el volumen del dispositivo. Vale, no es que sea lo más necesario, y era una evidente copia del control que tiene el iPhone, pero era una seña de identidad de OnePlus dentro del competitivo sector Android, que acaba de perder.

Aparentemente, el control, por pequeño que parezca, ocupaba 30 milímetros cuadrados en el interior del dispositivo; con los componentes del nuevo OnePlus 10T, entre los que se encuentra el nuevo Snapdragon 8+ Gen 1, mantener el control obligaría a aumentar el grosor del dispositivo, así que OnePlus ha tomado la difícil decisión de eliminarlo. No está claro si futuros dispositivos lo recuperarán, pero a estas alturas, es poco probable.

Hasselblad desaparece

Otra parte que tal vez te sorprenda no encontrar en el OnePlus 10T es el logotipo de Hasselblad; la colaboración con el fabricante de cámaras fue un intento de dar más prestigio a la parte fotográfica de los OnePlus, pero en la práctica realmente no se notó mucho.

La excusa oficial es de costes, ya que Lui afirma que querían ofrecer un móvil potente en un precio determinado (aunque no ha aclarado cuál será ese precio). Leyendo entre líneas, es evidente que OnePlus no quiere pagar a Hasselblad por el privilegio de este nombre, al menos en este dispositivo; mientras tanto, su marca 'hermana', Oppo, ha usado ese nombre en algunos de sus últimos dispositivos. La buena noticia es que el rendimiento fotográfico del OnePlus 10T no debería ser malo, ya que usará un sensor Sony IMX766 de 50 Mpx y tendrá soporte de 10 bits de color, junto con los algoritmos habituales de OnePlus como el modo noche.

Es posible que estos sacrificios sean 'pesos muertos' que OnePlus se ha quitado de encima y que le permitirán seguir creciendo. O puede que diluyan incluso más la experiencia, haciéndola difícil de distinguir de otras marcas Android; si quiere evitar esto último, OnePlus haría bien en buscar algo que la distinga, ya sea en software o en hardware. Mientras tanto, el Nothing phone (1) parece que será el verdadero sucesor de la 'OnePlus de antaño'.

