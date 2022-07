La nueva metedura de pata de Google: anuncios que se hacen pasar por correos en Gmail

No es ningún secreto que Google ha llegado a donde está gracias a la publicidad. Su táctica de servir anuncios basándose en los datos de los usuarios es mucho más eficiente que el método tradicional de servir los mismos anuncios a todo el mundo.

[Gmail para Android te avisa de cuánto espacio te queda para guardar correos]

Es gracias a estos anuncios que Google puede ofrecer sus productos de manera gratuita (o al menos, la mayoría de sus productos). Un producto como Gmail sería normalmente de pago, como los gestores de correo que ya existen en el mercado, pero Google se puede permitir regalarlo a los usuarios gracias a la publicidad personalizada que ofrece y que es la que realmente costea el servicio.

Anuncios como correos de Gmail

Por todo eso, no es de extrañar que Google siga investigando métodos para monetizar Gmail, aunque algunos tengan más éxito que otros. El último intento no ha sido bien recibido por los primeros usuarios que han podido probarlo.

Como revela Jaina Mistry en Twitter, Google ahora está mostrando anuncios en la pestaña de correos promocionales, que es donde suelen ser catalogados los mensajes que provienen de empresas y que incluyen ofertas, cupones, y ese tipo de contenido.

El problema es que, insertados entre nuestros correos, nos encontraremos publicidad que se hace pasar por correos reales. En vez de aparecer como un ‘banner’, o en una sección propia, estos anuncios tienen el mismo estilo que un correo electrónico recién recibido, incluyendo el uso de una foto que les identifica, un nombre de usuario e incluso un asunto de correo.

La única pista de que esos no son correos de verdad es un pequeño indicador al lado del asunto del ‘correo’. Pero a simple vista, y si no nos fijamos, podríamos pensar que esa compañía nos ha enviado un correo sin que se lo hayamos pedido. No seríamos los únicos que piensan eso: en las respuestas al tuit original se cuentan casos de compañías que están recibiendo quejas de los usuarios por enviarles correos de ‘spam’, y en realidad son estos anuncios que se hacen pasar por correos. “Es difícil explicar a nuestra demografía que esos no son correos”.

En su afán por que pinchemos en los anuncios, en Google se han olvidado en esta ocasión de hacer que no molesten en la experiencia habitual de la app; tanto a los usuarios como a las empresas que se anuncian. Ya hay voces que piden que Google sea más transparente, tanto a consumidores como a clientes, sobre la manera en la que presentan anuncios, y si este va a ser el camino que seguirán otras aplicaciones.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan