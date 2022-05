Creative Outlier Pro, análisis: los auriculares con mejor batería incluyen cancelación de ruido

El mercado de los auriculares inalámbricos está lleno de opciones para todos los gustos y bolsillos, desde las opciones más asequibles hasta modelos premium de gran nivel acústico y cargados de características que los hacen más inteligentes.

Dentro de las opciones disponibles, Creative es una compañía que desde la primera generación de sus Outlier Air ha destacado en el sector intermedio, destacando como aspecto clave una de las mejores autonomías y una relación entre calidad de sonido y precio excelente.

Pese a que los modelos de Creative han tenido bien marcadas sus fortalezas, también ha sido así con sus debilidades. La compañía ha ido puliendo generación tras generación todas esas ausencias, y con el modelo Pro aspiran a conseguir su modelo más completo. ¿Están a la altura de este ambicioso apellido? Ahora lo comprobaremos.

Un gran cambio en diseño que mantiene la ergonomía

Si hacemos un poco de historia, uno de los puntos en el que Creative ha sido más conservadora en su gama de auriculares ha sido en el apartado del diseño. Desde su primera generación han sido prácticamente iguales y la mayor diferencia ha estado en el cambio de color (y ligeramente en el tamaño y comodidad con la tercera generación, aunque visualmente imperceptible).

Con la llegada del modelo Pro vemos ciertos cambios, especialmente en la parte visible del auricular. Con un tono de color que en esta generación es de bronce oscuro, percibimos una base plana en acabado brillante y un círculo que delimita el área táctil del auricular. Contamos con un pequeño led en contraposición con la iluminación alrededor de todo el círculo con el que contaban sus predecesores.

Creative ha intentado dar un toque de sobriedad, aunque a mi modo de ver da la sensación de que ha perdido algo de personalidad. Aún así, no quedan del todo mal cuando los llevamos puestos.

La parte interior del auricular sí que se mantiene idéntica a modelos anteriores, siendo un poco más abultada que los Outlier Air 3 y recordándonos más a los primeros modelos. Aunque contamos con tres tamaños de goma para el auricular, este diseño no es tan cómodo para orejas pequeñas como lo son los Outlier Air 3 y puede llegar a tornarse incómodo. No apreciamos sensor de proximidad, por lo que estos auriculares no pararan la música automáticamente cuando nos los quitemos de la oreja, siendo esa su única gran ausencia.

El estuche apenas ha cambiado y es que tenemos un cilindro de aluminio y plástico que se abre apretando por uno de los laterales. Tanto la apertura como el cierre transmiten una sensación de buena calidad de construcción. Contamos con USB C, tres leds que nos informan del estado de la carga de los auriculares y el enchufe y una base de plástico que permite que podamos cargar el estuche también con un cargador Qi.

Vuelve el grafeno y la batería extraordinaria

En esta categoría de auriculares, la batería se ha convertido en uno de los aspectos más cruciales. Si al reducido tamaño de este tipo de auriculares le sumamos el consumo, ya no solo de la conectividad inalámbrica, sino de los avanzados sistemas que permiten realizar una cancelación de ruido.

Existen muchas formas de mejorar la autonomía, pero podemos reducirlas a dos tipos, y es con baterías de mayor capacidad o mejorando la eficiencia energética. Y de estos dos, el primero no es del todo recomendable en esta categoría de productos al comprometer la comodidad.

Creative ha apostado fuerte por el uso de una membrana de grafeno en varios de sus modelos, el cual fue una de las grandes ausencias en la anterior generación, un componente clave en los Outlier Air, Gold y Air 2 para conseguir un equilibrio entre calidad de sonido y consumo energético.

Son 15 las horas de uso sin colocar los auriculares en el estuche de carga las que promete Creative, 10 en el caso de que activemos la cancelación de ruido activa. Si lo combinamos con el estuche alcanzamos un total de 60 horas.

Estas medidas siempre son teóricas, ya que en función del volumen y tipo de uso que demos (escuchar música consume menos energía que hablar por teléfono) podremos dar un mayor o menor uso. En mi experiencia particular he podido trabajar una jornada completa de 8 horas con ellos, atendiendo a reuniones y escuchando música terminando con un 20% de batería usando la cancelación de ruido activa. En esta prueba no he dejado de usar los auriculares durante el almuerzo, por lo que en una jornada normal en la que descanses tus oídos durante el almuerzo debería bastar para estar prácticamente todo el día escuchando música.

A nivel de calidad de sonido y micrófonos no hemos apreciado un salto de calidad respecto a generaciones anteriores. En su rango de precio son sobresalientes, pero teniendo en cuenta la bajada de precio de sus predecesores, quizás si buscas la mejor relación entre calidad de sonido y precio merezcan más la pena.

Opciones de sonido y audio holográfico

Como en cualquier otro auricular moderno, aunque a través de Bluetooth podemos conectarnos a través de cualquier dispositivo, es con el móvil donde podremos aprovechar al máximo sus capacidades.

En el caso de Creative, son dos las aplicaciones con las que contamos, siendo la primera totalmente obligatoria y la segunda un extra para aquellos que cuentan con su música en local y quieren la mejor calidad.

En la aplicación de Creative tenemos la opción de actualizar los auriculares para futuras mejoras o correcciones de errores, pero contamos con más funciones, como poder personalizar la experiencia de audio con un ecualizador tradicional (no cuenta con perfiles de audio, únicamente un modo avanzado para los expertos en sonido), así como poder personalizar los ajustes de los paneles táctiles para doble toque, triple toque y toque prolongado.

Otra opción que tenemos es poder personalizar la intensidad del modo ambiente y la cancelación de ruido activa. Esta última no es demasiado agresiva, e incluso en los niveles más potentes no resulta molesta, aunque tampoco filtra un gran rango de sonidos como las opciones más sofisticadas del mercado. Aunque en lo fundamental cumplen, y esos sonidos provocados por vibraciones constantes derivadas del transporte público, como son el autobús, metro, tren o avión se mantendrán a raya para que nuestro viaje sea cómodo. En estas semanas estos auriculares han sido mis compañeros de viaje y he podido ir en AVE con gran comodidad.

Aplicación de Creative en Google Play.

La segunda aplicación se llama Super Xfi, y es una tecnología de audio holográfico. Esta tecnología es capaz de analizar la forma de nuestro oído para optimizar la experiencia de sonido. Si bien la idea es interesante, cuenta con la limitación de que en estos auriculares solo funciona para escuchar música que tengamos en local a través de su aplicación.

Super Xfi en Google Play.

Si obviamos su única gran ausencia, son perfectos

Pasito a pasito, Creative ha conseguido llegar a una cota de excelencia que cubre prácticamente todos los aspectos. Sin descuidar la calidad de sonido a la que nos tienen acostumbrados, tenemos cancelación de ruido activa, una batería excepcional, controles táctiles, carga inalámbrica para un estuche en el que no han descuidado la calidad de construcción y una gran comodidad de uso.

Creative Outlier Pro (abajo) junto a Creative Outlier Air 3 (arriba).

La única ausencia es el sensor de oreja, mediante el cual podríamos parar la música automáticamente al quitarnos el auricular. A nivel personal no me supone ningún problema ya que suelo desactivarla en auriculares que si la tienen. No obstante, si para ti es una función importante es una ausencia que no deberías ignorar, y quizás optar por otra marca.

A un precio oficial de 89,90 euros, los Outlier Pro son una opción muy competitiva en la que si eres capaz de perdonar su única gran ausencia, te van a parecer unos auriculares sin rival en aspectos clave.

Creative Outlier Pro en la web oficial de Creative.

