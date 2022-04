He probado la mini barra de sonido de LG y jamás imaginé que algo tan pequeño sonase tan bien

Las barras de sonido son imprescindibles para lograr en casa una experiencia sonora lo más similar posible al cine. El problema está en que encontrar la adecuada para cada salón es complicado, y en parte se debe a la gran cantidad de modelos que hay en el mercado, como una de Xiaomi barata y potente hasta otra de gama alta de la firma Creative. Pero si hay una compañía que destaca en este sector esa es LG, que ha traído a España su barra de sonido más compacta: la QP5 Éclair.

Elegir la mejor ubicación para colocar la barra de sonido depende mucho del tamaño de la misma, entre otros elementos. En mi caso, y tras probar algunos modelos grandes, casi siempre he tenido que buscar fórmulas para que encajaran bien en el mueble o frente al televisor. A veces hasta he tenido que colocar estos dispositivos encima de las patas de la TV, y si tienes un hijo pequeño en edad de tocar todo no es la opción más inteligente del mundo.

Durante las semanas que he estado con la QP5 Éclair, que se puede encontrar por 339 euros, me he olvidado completamente de este problema. Encaja perfectamente entre las patas de mi televisor y es muy compacta, tanto que la compañía apunta a que apenas es un tercio de la anchura de la siguiente barra de sonido más pequeña del fabricante: mide menos de 30 centímetros de largo y 6 centímetros de alto. Y a pesar de su reducido aspecto, no renuncia ni a potencia ni a un sonido envolvente de calidad.

Un diseño minimalista

La barra de sonido de LG es tan compacta que parece un altavoz portátil, y eso es una de las cosas que más sorprende al sacarla por primera vez de su caja. Con unas medidas de 29,6 centímetros de largo, 5,99 centímetros de alto y 12,6 centímetros de profundo; es perfecta para usarla con cualquier televisor, hasta los más pequeños, y su instalación es sencilla, ya que basta con conectarla a la corriente y a la salida HDMI.

La barra LG QP5 Éclair con un televisor de 49 pulgadas. Nacho Castañón Omicrono

Una de las cosas que más he agradecido de su tamaño compacto, más allá de poder colocarla en el mueble sin ningún tipo de problema, es que el dispositivo se puede ubicar de tal forma que no tapa el sensor infrarrojo del televisor -que en mi caso es de 49 pulgadas. Esto quiere decir que no hay que estar haciendo posturas extrañas con el mando y el brazo para cambiar de canal o de salida HDMI, algo que con otros modelos de barras de sonido más grande sí que me ha sucedido.

El diseño es otro de los aspectos que más me ha gustado de la barra de LG, ya que es elegante a la par que minimalista. La QP5 Éclair, que he podido probar en color blanco (también se puede adquirir en negro), tiene una forma elíptica con unas esquinas redondeadas y está rodeada de tela; mientras que en la parte superior se sitúa una rejilla por la que sale el sonido de los altavoces con Dolby Atmos.

La LG QP5 Éclair tiene un diseño minimalista. Nacho Castañón Omicrono

En la zona frontal, justo en su parte derecha, la barra de sonido dispone de una serie de luces LED que se iluminan de diferente forma según la entrada que se esté utilizando; incluso sirven como guía para saber si el volumen está alto o no, es decir, si es bajo se ilumina solamente un punto y de forma leve, y cuando está al máximo se pueden ver los tres puntos más intensos.

La parte trasera es el área más poblada de la LG QP5 Éclair. Ahí se pueden encontrar tanto los botones físicos para encender, activar el Bluetooth, cambiar de entrada o bajar el volumen; como las diferentes salidas: está equipada con una entrada eARC, USB y dos HDMI, que en mi caso se queda algo escaso, ya que uno de ellos es para conectar la barra al televisor y al tener más de una consola y un Amazon Fire TV Stick he tenido que levantarme a cambiar el cable en función de lo que quería hacer.

Así es el subwoofer que viene con la LG QP5 Éclair. Nacho Castañón Omicrono

Sin embargo, no tiene compatibilidad con asistentes virtuales ni 'Chromecast', aunque no es algo que haya echado en falta. La barra de LG viene acompañada de un subwoofer que es bastante más grande y que mantiene la misma estética redondeada, con una forma elíptica y con tela a su alrededor. En mi caso, lo he colocado justo al lado del mueble sin ningún tipo de problema, pero al ser inalámbrico se puede ubicar en el espacio que mejor le venga a cada uno.

Un subwoofer que está equipado con dos altavoces de 133 milímetros ubicados uno frente al otro y apuntando el sonido hacia los laterales. En su parte inferior se encuentra un pequeño botón que permite emparejarlo con la barra de sonido y el puerto para conectar el cable de alimentación. Pero el detalle que más me ha gustado es que cuenta con varios espacios para pasar y fijar el cable en función de si el enchufe está detrás o a un lado; así no se ve el cable en ningún momento.

LG QP5 Éclair Nacho Castañón Omicrono

También incluye un mando a distancia que resulta ligero, cómodo y sencillo, es decir, cuenta solo con los botones necesarios. Entre ellos se encuentran el de encender y apagar el dispositivo, los de control de volumen, otro para cambiar la entrada, para silenciar el sonido o para el Bluetooth; además de otros cuatro para cambiar el modo de audio: juegos, cine, música o AI Sound Pro, que optimiza la configuración de audio en función de lo que se está reproduciendo.

Potente e inmersiva

La LG QP5 Éclair es una barra de sonido con 3.1.2 canales de audio. Cuenta con tres controladores de rango completo de 51 milímetros, uno de ellos ubicado en el centro de la barra y los otros dos más hacia los bordes; mientras que en la parte superior se encuentran dos drivers que apuntan hacia el techo para que el sonido rebote y que son los responsables del sonido Dolby Atmos y DTS:X.

La parte superior es para los altavoces con Dolby Atmos. Nacho Castañón Omicrono

Además, LG ha incluido tecnología de sonido de Meridian Audio, lo que ofrece una mayor calidad. Si no la tuvieras delante, a la hora de ver una película o una serie no pensarías que se trata de un modelo pequeño, ya que es bastante potente. De hecho, es una de las cosas que más me ha sorprendido, ya que no me lo imaginaba para nada. En total cuenta con una potencia de 320 W; mientras que la del subwoofer es de 220 W.

En líneas generales el sonido que ofrece la barra de LG es de alta calidad y sin apenas distorsión, aunque en determinadas películas la voz se pierde un poco entre los efectos, como en las de acción; mientras que el subwoofer ofrece unos graves potentes y evita las vibraciones. En cuanto al efecto Dolby Atmos, está muy bien conseguido y permite un audio inmersivo, pero es cierto que no está a la altura del de otros modelos más grandes y caros.

La LG QP5 Éclair ofrece un sonido potente y claro. Nacho Castañón Omicrono

Como más partido se le saca al audio es con los diferentes modos de sonido. Esto quiere decir que si se está viendo una película lo ideal es utilizar el modo cine o si se está jugando a la PlayStation, el modo juego; ya que aquí los ajustes de la barra vienen configurados de tal manera que rinda al máximo en cada uno de esos terrenos.

¿Me la compro?

La LG QP5 Éclair es una barra de sonido diferente que ha sido diseñada para adaptarse a cualquier hogar. Su principal virtud es su tamaño reducido y minimalista que permite colocarla en cualquier parte. Es fácil de instalar y, a pesar de su tamaño, brilla por ofrecer un sonido potente, realista y envolvente. Aunque si se quiere un mejor efecto Dolby Atmos habría que apuntar hacia modelos más grandes.

El subwoofer cuenta con la ventaja de que reduce las vibraciones, por lo que no se molesta a nadie si se ve algo de noche; mientras que el mando a distancia es sencillo y cómodo de usar. Una barra de sonido que es una buena opción para aquellos que tengan un televisor de mínimo 40 pulgadas o un salón pequeño, ya que es ahí donde más partido se le saca.

