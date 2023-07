Un verano criminal: las novelas negras que triunfarán en la playa y el sofá

Llega el verano y los crímenes se propagan por las novedades literarias como los grados por el termómetro. Nada nos gusta más a los aficionados del suspense que un buen noir en plena ola del calor. Y en esto no falla este año tampoco. Ya sea para ir a la playa o para plantarte delante de un ventilador cualquier tarde de julio o agosto, no hay remedio más eficaz contra los grados de más que disfrutar de un buen thriller a la sombra.

En un año en el que no podían faltar los incondicionales a la cita, como John Connolly, Donna Leon o Michael Connelly, echamos en falta a Mick Herron, que llegará en septiembre con Las reglas del juego. También destacan el regreso de Laura Lippman, la publicación de la ópera prima de Dennis Lehane, o la segunda entrega de la siciliana Cristina Cassar Scalia.

Además de nuevas ediciones de clásicos del noir como Agatha Christie o Andrea Camilleri, en el mercado nacional quien no falla es Lorenzo Silva. Preparen papel y boli. Anoten todas las pistas, porque queridos lectores, aquí hay más de un crimen por resolver.

Una máquina del tiempo

Quizás no sean las vacaciones soñadas, o puede que sí, pero lo cierto es que la oferta noir de este verano tiene mucho que ver con los viajes en el tiempo. Una vuelta a la Edad Media, al menos, es la propuesta que tiene Lorenzo G. Acebedo, el misterioso escritor español, que después de abandonar el retiro monacal, decidió dedicarse a la escritura bajo este pseudónimo.

Con acertados ecos a El nombre de la rosa, de Umberto Eco, La taberna de Silos (Tusquets), su primera novela, nos traslada a la primera mitad del siglo XIII, cuando al poeta Gonzalo de Berceo se le encomienda viajar al monasterio burgalés para copiar un manuscrito latino. Será entonces cuando se desaten una serie de crímenes. Una novela negra, con cierto sentido del humor, que nos recuerda que a los ojos de dios y del hombre nadie está libre de sospecha ni de pecado.

Por su parte, de la Edad Media, hasta el siglo XX, Laura Lippman, autora de libros como Piel quemada (2021), nos traslada en La dama del lago (Salamandra) al Baltimore de los años 60, una época particularmente marcada por el racismo, el clasismo y el sexismo, para recrear el crimen de una joven negra, Cleo Sherwood, y la investigación llevada a cabo por otra mujer, Madeline Schwartz, que decide abandonarlo todo, a su marido y a su hijo adolescente, para convertirse en reportera de un periódico local. Adaptada a una serie de televisión, esta novela será protagonizada por Natalie Portman y Lupita Nyong’o en uno de los estrenos más esperados de Apple TV.

Más veteranos, dos de los autores más esperados, eternos incondicionales del verano, Donna Leon y John Connolly, le dan una vuelta a los emblemáticos Guido Brunetti y Charlie Parker para ofrecernos dos historias muy diferentes ambientadas ambas en una Europa convulsa. En Cosecharás tempestades (Seix Barral), el hallazgo del cadáver de un inmigrante en uno de los canales de Venecia enfrentará a su carismático protagonista, en su caso número 32, a un pasado no resuelto que le retrotraerá a la Italia inestable de los años 80, marcada por el terrorismo político y las revueltas, en una novela que tratará de hurgar en los ideales perdidos y en la juventud pasada.

Por su parte, Connolly romperá con su adorado Charlie Parker, para darle el protagonismo a uno de los secundarios de su personaje estrella, Louis, un antiguo asesino a sueldo que llevará al escritor irlandés a salir de Estados Unidos y recorrer Europa en Tumbas sin nombre (Tusquets). Ambientado en la actualidad, los ecos de las guerras balcánicas de los 90 salpicarán esta historia de venganzas entre Louis y los asesinos de origen serbio que han asesinado salvajemente a uno de sus amigos y confidentes. Un road trip criminal del mejor Connolly que le da unas merecidas vacaciones a su mítico protagonista.

Casos sin resolver, crímenes clásicos y asesinos en serie

Otro imprescindible del verano, el infatigable Michael Connelly, que en noviembre volverá a la carga con una nueva entrega protagonizada por Harry Bosch y el Abogado de Lincoln, acaba de publicar Estrella del desierto (AdN), el caso número 26 de su detective más veterano que, como Brunetti, regresará a su pasado para investigar, junto a la detective Ballard, un caso no resuelto que todavía hoy le atormenta en una entretenida historia que amenizará nuestras tardes estivales.

Mientras que desde Italia llega un crimen clásico y delicioso, La lógica de la luz (Duomo), de Cristina Cassar Scalia. Apodada por la prensa transalpina "la nueva Camilleri", la siciliana vuelve con esta segunda entrega de la investigadora Vanina Garrasi, donde tendrá que investigar un caso imposible: el asesinato de una joven desaparecida de la que no existe ni cuerpo ni arma homicida. Sin duda, una de las mejores lecturas para pasar un más que agradable tiempo de lectura.

Pero si lo que buscan son sobresaltos y trucos cliffhanger, Sandrone Dazieri, el autor de novelas como No está solo, El ángel y El rey, protagonizadas por los investigadores Colomba Caselli y Dante Torre, regresa con No huyas (Alfaguara), la historia del secuestro de una niña y de la búsqueda frenética de su tía, la abogada Francesca Cavalcante, convencida de que la desaparición de su sobrina está relacionada con un caso no resuelto de su pasado, sobre un asesino en serie.

La cuenta atrás, las persecuciones vertiginosas, las mentes perturbadas que darán rienda suelta a sus crímenes, están también presentes en la última novela de Bernard Minier. Ambientada en Salamanca, en Lucía (Salamandra) el escritor francés deja en barbecho a su carismático Martin Servaz, protagonista de títulos como No apagues la luz o Hermanas, para ponerse en la piel de una Guardia Civil, Lucía Guerrero, llamada a protagonizar una nueva saga de este superventas, en una tensa persecución que la llevará a lo largo de la geografía española.

De frío nórdico al sol invernal de Australia

Y si en marzo regresaba uno de los autores más aclamados del noir nórdico, Jo Nesbø, que tras cuatro años de larga espera devolvía a nuestras vidas al irresistible Harry Hole en Eclipse (Reservoir Books), desde Noruega también nos llega lo nuevo del ex inspector jefe de policía Jorn Lier Horst con la cuarta entrega de su popular serie protagonizada por William Wisting, Prueba de fuego (Reservoir Books).

De Noruega a Finlandia, ideal para romper con la monotonía, En un confín del mundo (RBA Negra), el título más célebre de Antti Toumainen, uno de los autores más leídos en su país, cuenta la original historia de un pueblo perdido finlandés que ve cómo la vida de sus habitantes se altera cuando un meteorito cae del espacio exterior. Valorado en más de un millón de euros, este acontecimiento desata toda una carrera por hacerse con el anhelado botín que a su vez desemboca en una serie de negros sucesos.

Y es que nada mejor que un buen country noir para desconectar de los días frenéticos de trabajo. En esto no se queda atrás la atractiva propuesta de Garry Disher, que en Rencor Oculto (RBA Negra) nos sumerge en la navidad australiana, bajo un implacable sol, del pequeño pueblo de Tiverton, en la Australia Meridional. Destinado allí desde hace un año, Paul Hirshhausen, también conocido como Hirsh, se ha adaptado ya a la vida tranquila y mónotona de la localidad cuando un sangriento y macabro incidente perturba la calma del lugar. ¿Qué se esconderá detrás de las buenas intenciones del espíritu navideño?

Se ha escrito un crimen… en el pasado

Entre las novedades recuperadas, varias son las interesantes propuestas que nos plantea este verano. Desde el regreso de Andrea Camilleri, con seis relatos inéditos de su famoso comisario en La conciencia de Montalbano (Salamandra), hasta la vuelta de la reina del crimen. El interés que despierta aún hoy Agatha Christie la ha convertido en la autora que más obras ha vendido de todos los tiempos. Es por eso que la editorial Espasa sigue con la labor de renovar sus libros con tres nuevos casos de Hércules Poirot que ampliarán su colección de clásicos con la publicación de Asesinato en el campo de golf, Después del funeral y Peligro inminente.

Pero más allá de Christie, también de las islas británicas llega, de la mano de Siruela, El misterio de la luna creciente, del periodista y escritor Valentíne Williams (1883-1946), un respiro en este árido verano por la campiña inglesa, en el que un campamento en las montañas, que sirve de retiro para las clases ricas, servirá de escenario para un nuevo caso del detective Trevor Dene.

[Laura Lippman: liberar cadenas en un mundo de hombres]

Y es que, oferta para viajar por las islas no nos va a faltar este verano. Decidida a reivindicar los clásicos de la época dorada británica de la literatura policíaca, Duomo presenta los dos primeros títulos de su nueva colección de la British Library: Crimen en Cornualles, de John Bude, y El asesinato de Lady Gregor, de Anthony Wynne. Clásica historia de ‘habitación cerrada’, este último título nos plantea una apetecible y refrescante historia ambientada en un antiguo castillo de los Highlands escoceses.

Hay quien dice, no obstante, que para combatir el calor hace falta más calor y calor, mucho calor, vamos a sentir con la ópera prima de Dennis Lehane. “Mis primeros recuerdos –dice su protagonista- están relacionados con el fuego”. Carta de presentación de la exitosa serie protagonizada por Patrick Kenzie y Angela Gennaro, a la que luego seguirían Abrázame oscuridad, Lo que es sagrado o Desapareció una noche, título que Ben Affleck adaptó a la gran pantalla como Adiós, pequeña, adiós, Un trago antes de la guerra (Salamandra) nos presenta a los dos detectives privados que son contratados por un senador para descubrir el paradero de una mujer de la limpieza negra, Jenna Angeline.

Autor de novelas como Mystic River o Shutter Island, convertido hoy en uno de los mejores escritores de novela negra contemporánea, en esta primera novela, donde tal vez se le ven mejor las costuras, nos encontramos ya con los barrios obreros y los guetos de una incendiaria Boston que luego descubriríamos en el resto de su obra.

Novela policíaca… Made in Spain

Entre las novedades españolas del género, Púa (Destino) es lo nuevo de Lorenzo Silva, que tras 25 años de historias criminales, en su último thriller cruza la línea roja, al límite de la ley, en un lugar cualquiera en una fecha sin determinar. “Podría ser la historia de cualquier lugar donde la violencia terrorista atropella los derechos de las personas, y alguien responde saltándose la ley”, cuenta el escritor sobre esta nueva historia protagonizada por un nuevo personaje, Púa, que cual Liam Neeson acude en ayuda de un viejo compañero, para salvar a su única hija al precio que sea.

Otras interesantes propuestas son las del catalán Aro Sainz de la Maza, que tras El verdugo de Gaudí, El ángulo y Muerto y dócil, regresa con la cuarta entrega de la serie del heterodoxo inspector Milo Malart, que lleva precisamente por título Malart (Destino). También publican Francisco Bescos, que en La ronda (Reservoir Books) sembrará el caos en Madrid, con el descubrimiento de una serie de cadáveres de varias personas ejecutadas misteriosamente, y Benito Olmo con Los días felices (AdN), sobre las peleas clandestinas y las redes de explotación de mendigos.

Por último, y para no perder la pista, los debuts del periodista y crítico literario Juan Carlos Galindo con Hontoria (Salamandra), un noir clásico sobre el triple asesinato de una familia segoviana, y Alexandre Escrivá con El último caso de William Parker (Alfaguara), un especialista en asesinatos en serie a quien sacan de su jubilación para enfrentarse al "Verdugo", que poco antes de la Navidad de 2018 ha dejado en medio de una bulliciosa calle de San Francisco la cabeza de la joven Sarah Evans.

