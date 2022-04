'El premio', una parodia sobre los concursos literarios amañados

Gabriel Olivares (Albacete, 1975) continúa su imparable carrera escénica y confirma la velocidad de crucero profesional que empezó con Burundanga, de Jordi Calcerán, en 2011. Tras el estreno hace un año de La cuenta y de subirse en enero al escenario del Teatro Reina Victoria como actor en Yo soy Hamlet, desembarca en el Marquina, a partir del día 13, con la comedia El premio. Y no lo hace de cualquier manera. Llega de la mano del autor Joaquín Gorriz, del productor Andrés Vicente Gómez –con su recién estrenada Lola Teatro– y de los actores Jorge Sanz, María Barranco y Ana Turpin, que protagonizan una historia en la que se parodia los mecanismos que mueven en ocasiones los premios literarios.

"Prefiero el teatro que ayuda a expandirte, a encontrar tu individualidad y tu libertad personal. La risa es medicina para el alma". Gabriel Olivares

“No he vivido este montaje como una nueva comedia sino como si fuera la primera –explica Olivares a El Cultural–. Me enfrento a ella tratando de encontrarme y de sorprenderme como si fuera el primer día. Tengo una prueba de algodón infalible: si me hace reír en los ensayos el público también se reirá”.

La página en blanco

¿Hasta dónde se puede llegar para conseguir un premio? La respuesta nos la da un profesor universitario (Jorge Sanz), autor de novelas de desigual fortuna y harto de su trabajo diario. Su expareja (María Barranco) le ofrecerá amañar un concurso convocado por la editorial donde ella trabaja y dotado con una jugosa cantidad en metálico, además de la publicación del texto galardonado. Paralizado por la página en blanco, entra en escena su novia actual (Ana Turpin). A partir de ese momento comenzará a traspasar algunas líneas rojas...

El director reconoce que se ha puesto desde el primer momento al servicio de la historia y de sus personajes. “También de la dramaturgia. Por momentos se acerca más a la forma de un guion cinematográfico que a la estructura de una copia teatral convencional. Con la puesta en escena he tratado de traducir ese lenguaje cercano al cine al teatro”, puntualiza Olivares, que también acaba de estrenar Cineman Show con Daniel Diges en el Teatro La Estación de Madrid.

Teatro popular

Uno de los mayores premios, él lo califica de “regalo”, es el trabajo con los actores. Con María Barranco ya había trabajado en Cancún (también de Galcerán) y con Ana Turpin en Las hermanas de Manolete (que pasó en enero por el Fernán Gómez). “Con Jorge Sanz ha sido la primera vez y solo puedo decir que no será la última”, sentencia el director, que se ha visto envuelto en una historia en la que, considera, hay mucho de realidad “pero exagerada”. No desvelaremos demasiado de la trama para dejar en manos del espectador esta apuesta de Andrés Vicente Gómez, que pretende así hacerse un hueco en el teatro comercial.

“Creo que es más apropiado llamarlo popular. Y en todo caso yo hablaría más de géneros como comedia, drama o tragedia. Prefiero el teatro que ayuda a expandirte, a encontrar tu individualidad y tu libertad personal. La risa es medicina para el alma. En estos momentos, como en tantos otros, se necesita mucho. La risa y el humor limpian muy profundamente”, concluye Olivares.

