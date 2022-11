Ignacio García no seguirá al frente del Festival de Teatro Clásico de Almagro

Ignacio García ha decidido no continuar al frente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, aunque el Patronato de la Fundación del certamen le ha ofrecido seguir un año más en el cargo.

En una nota de prensa, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha informado que García presentó su dimisión en una reunión que celebró en Madrid el pasado viernes el Patronato de la Fundación del Festival de Almagro.

Asimismo, el INAEM ha indicado que se le ofreció al director teatral la posibilidad de que continuara un año más al frente del festival (que lleva dirigiendo desde 2017), ya que según los estatutos de la Fundación la vigencia de su cargo acaba el próximo 30 de noviembre.

El INAEM ha aclarado que este ofrecimiento tenía el propósito de garantizar el correcto desarrollo del certamen teatral en su edición de 2023, pero Ignacio García rechazó la propuesta y presentó su dimisión, por lo que, a partir de ahora se abre un periodo de tiempo para buscar su relevo en este cargo que será anunciado en breve.

Sin embargo, Ignacio García ha precisado a Efe que no ha dimitido, sino que no ha aceptado la renovación porque considera que no estaban garantizadas las condiciones de lo que el "Festival necesita y merece".

Así, en un comunicado, la Dirección de la Fundación del Festival indica que "no está de acuerdo con la reducción, precarización y externalización de puestos laborales que se ha llevado a cabo en la Fundación por mandato taxativo de su Patronato y su Comisión Ejecutiva, como consta en las actas de 2020 y 2021".

Y ha aseverado que "para no contribuir a la devaluación del festival, la actual dirección ha tomado la decisión de no aceptar la renovación, por un año, en los términos y condiciones que el INAEM ha propuesto en el Patronato".

El patronato del Festival lo forman representantes de instituciones como el propio INAEM, la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Almagro y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Este organismo ha agradecido a Ignacio García y su equipo su "dedicación y compromiso" durante estos casi cinco años al frente del festival, así como la labor desarrollada en la difusión y protección del patrimonio teatral del Siglo de Oro español.

Algunos patronos consultados por Efe han lamentado que García haya decidido no aceptar el año de contrato que le ofrecía el Patronato, e incluso, le pidieron reconsiderar su decisión.

Por otro lado, estas mismas fuentes han señalado que las causas sobre la salida de García del festival podrían deberse a diferencias con el actual director del INAEM, Joan Francesc Marco, y el director de la compañía nacional de Teatro Clásico (CNTC), Luis Homar.

